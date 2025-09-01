Swiatek tritura a Alexandrova rumbo a cuartos del US Open

La polaca Iga Swiatek aplastó el lunes a la rusa Ekaterina Alexandrova y se metió en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, donde podría reencontrarse con su víctima de la final de Wimbledon, Amanda Anisimova.

La número dos mundial arrolló a Alexandrova (12) por 6-3 y 6-1 en apenas 64 minutos sobre la segunda mayor pista de Nueva York.

Alexandrova, de 30 años, había avanzado a sus primeros octavos del US Open sin ceder un set pero su camino descarriló frente a una versión especialmente afilada al servicio de Swiatek, que logró siete aces.

La ex número uno mundial, campeona del US Open en 2022, ha clasificado a los cuartos de todos los Grand Slams del año por primera vez en su carrera.

“Cada mes es diferente y puedo jugar en cualquier superficie si me siento confiada en mi juego y en mi mente”, destacó la polaca, de 24 años.

“Sentí que al principio ella jugó rápido pero más adelante me sentí en mi burbuja, en la zona”, agregó. “Estoy contenta con la calidad y con mi saque”.

Su próxima rival salía del último duelo nocturno entre la estadounidense Anisimova y la brasileña Beatriz Haddad.

Tan solo un mes y medio atrás, Swiatek le asestó una devastadora derrota a Anisimova por un doble 6-0 para conquistar su primera corona de Wimbledon.

