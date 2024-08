Taco Bell lanza un menú nostálgico para los fanáticos: ¿qué incluye?

Taco Bell cuenta con una base de seguidores muy fieles y sus clientes más devotos siempre piden a la cadena que traiga de vuelta algunos de sus platos favoritos que se retiraron del menú. Por eso, la cadena decidió finalmente complacerlos, reintroduciendo varios platos antiguos que estuvieron fuera del menú por años.

A partir de esta semana, Taco Bell estrenará un nuevo “menú nostálgico” que busca “celebrar algunos de los éxitos más emblemáticos y sabrosos de las últimas décadas”, según un comunicado de prensa compartido con Eat This, Not That!.

Este menú se probará inicialmente en ciertos locales seleccionados del sur de California, por lo que los clientes de otras regiones del país tendrán que esperar por ahora.

No obstante, Taco Bell planea lanzar el Menú Nostálgico a nivel nacional a finales de 2024 durante un tiempo limitado, lo que significa que quienes no estén en California aún tendrán la posibilidad de disfrutar nuevamente de sus platos favoritos del pasado.

A partir de esta semana, Taco Bell estrenará un nuevo "menú nostálgico" que busca "celebrar algunos de los éxitos más emblemáticos y sabrosos de las últimas décadas", hasta fin de año solo disponible en California

Qué tendrá el “menú nostálgico” de Taco Bell

El menú de edición limitada incluirá cinco artículos icónicos de Taco Bell:

Tostada: uno de los platos originales del menú de Taco Bell cuando abrió su primera tienda en 1962, la cual consiste en una tostada de maíz crujiente con capas de frijoles refritos, salsa roja picante, lechuga y queso rallado, por un precio sugerido de 2,19 dólares .

Burrito verde: un plato que fue popular en los años '70, este burrito contiene frijoles refritos, cebollas crujientes, queso cheddar rallado y una salsa verde hecha con chile verde, tomatillos, jalapeños y especias. Su precio sugerido es de 2,49 dólares.

Meximelt: descrito como un "favorito legendario de los '80″, este platillo está compuesto por pico de gallo, carne sazonada y una mezcla de tres quesos derretidos dentro de una tortilla, a un precio de US$2,99.

Gordita Suprema de Carne: un éxito de los años '90, la Gordita Suprema combina un pan plano tibio con carne sazonada, crema agria baja en grasa, lechuga, una mezcla de tres quesos y tomates en cubos.

Empanada de manzana y caramelo: introducida en la década de 2000, esta empanada está hecha de masa de hojaldre frita rellena con manzanas en cubos y salsa de caramelo, con un precio sugerido de US$2.99.

“Gracias a nuestra extensa historia, tenemos una amplia gama de productos que apasionan a nuestros seguidores y siempre buscamos formas de reintroducir aquellos que ofrecen la comodidad y el valor que desean”, aseguró Taylor Montgomery, director de marketing de Taco Bell, en el comunicado compartido con el medio. “Ahora, estamos encantados de conectar a dos grupos de fanáticos: aquellos que recuerdan estos productos con cariño y aquellos que aún no tuvieron la oportunidad de disfrutar una empanada de manzana con caramelo o un Meximelt por primera vez con este menú”.

Durante la fase de prueba del menú nostálgico, estos productos estarán disponibles únicamente en los restaurantes Taco Bell de Barranca, Brea y Fullerton.

Este lanzamiento no es el único movimiento reciente de Taco Bell. El mes pasado, la cadena introdujo las nuevas Cheesy Street Chalupas (410 calorías) y las Jalapeño Ranch Nacho Fries (480 calorías). Además, el 3 de septiembre, Taco Bell lanzará su esperado Mtn Dew Baja Blast Gelato en restaurantes de todo el país.

