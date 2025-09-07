Tatís conecta jonrón para Padres que vencen 10-8 a Rockies y rompen racha de derrotas

DENVER (AP) — El dominicano Fernando Tatís Jr. conectó un jonrón de tres carreras para culminar una entrada de seis carreras de San Diego en el segundo inning, y los Padres se mantuvieron firmes el sábado por la noche para vencer 10-8 a los Rockies de Colorado, poniendo fin a una racha de cinco derrotas consecutivas.

El dominicano Randy Vásquez lanzó seis sólidas entradas y el venezolano Freddy Fermin impulsó tres carreras para San Diego. Los Padres se colocaron a un juego de Los Ángeles en la División Oeste de la Liga Nacional después de que los Dodgers desperdiciaran una ventaja de tres carreras en la novena entrada en Baltimore.

Los Ángeles tiene el desempate de la división por haber ganado la serie de la temporada sobre San Diego.

Vásquez (4-6) permitió tres carreras, dos de ellas limpias y el venezolano Robert Suárez cedió un jonrón en solitario antes de asegurar su 36º salvamento, líder en la Liga Nacional.

El venezolano Luis Arráez, quien terminó con tres hits, añadió un sencillo de dos carreras en la quinta entrada para San Diego.

Por los Padres, el dominicano Ramón Laureano de 5-2 con una anotada.

Por los Rockies, el venezolano Ezequiel Tovar de 3-3. El dominicano Warming Bernabel de 4-3 con una anotada y una producida.

