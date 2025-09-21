Tatis conecta su jonrón 23 de la temporada y Padres vencen 3-2 a Medias Blancas

CHICAGO (AP) — El dominicano Fernando Tatis Jr. conectó un jonrón y los Padres de San Diego se acercaron el domingo a un puesto en la postemporada con una victoria de 3-2 sobre los Medias Blancas de Chicago.

Los Padres pueden asegurar una segunda aparición consecutiva en los playoffs de la Liga Nacional tan pronto como el lunes cuando inicien una serie de tres juegos en casa contra Milwaukee.

El abridor de San Diego, Michael King (5-3), lanzó cinco entradas sin permitir carreras y el All-Star venezolano Robert Suárez, el último de cinco relevistas, trabajó la novena entrada y consiguió su 40º salvamento.

Chicago se acercó en la séptima cuando el cubano Miguel Vargas y Andrew Benintendi recibieron bases por bolas con las bases llenas del relevista Mason Miller.

King permitió cuatro hits y otorgó cuatro bases por bolas mientras ponchaba a cuatro.

Los Medias Blancas perdieron por 98ª vez en su final en casa y necesitan ganar cinco de sus últimos seis juegos para evitar una tercera temporada consecutiva con 100 derrotas, lo que sería un récord del club.

Por los Padres, el venezolano Luis Arraez de 3-1. El dominicano Ramón Laureano de 4-1.

Por los Medias Blancas, el cubano Edgar Quero de 3-1.

