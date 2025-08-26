Taylor Swift anuncia que se casará con Travis Kelce

La superestrella pop estadounidense Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce anunciaron este martes su compromiso, antesala de una boda de alto perfil de una de las parejas más populares del mundo.

En una publicación conjunta en Instagram, mostraron una serie de fotografías de Kelce proponiéndole matrimonio de rodillas en medio de un jardín decorado con flores en tonos de blanco y rosa, y un primer plano de un gran anillo de diamante en la mano de Swift.

"Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se casan", bromeó la pareja en el pie de foto en Instagram, donde Swift tiene 280 millones de seguidores.

Swift y Kelce, ambos de 35 años, hicieron pública su relación en 2023 y se les ha visto juntos con frecuencia en los megaconciertos de ella y en los partidos de la NFL, donde él juega para los Kansas City Chiefs.

Con su gira "Eras", de casi dos años de duración, Swift recaudó US$2000 millones en 149 shows en todo el mundo, concretando así el tour más lucrativo de la historia de la música.

Las entradas se vendieron a precios exorbitantes y atrajeron a millones de fans.

Las Swifties, como se conoce a sus fans, esperan su próximo álbum, "The Life of a Showgirl", que saldrá el 3 de octubre.

La noticia del lanzamiento se conoció este mes en un episodio del pódcast "New Heights", que Kelce presenta junto a su hermano Jason, exjugador de la NFL.

El último gran lanzamiento de la ganadora de 14 premios Grammy, "The Tortured Poets Department", se publicó en abril del año pasado y vendió 1,4 millones de copias el primer día.

Aunque Swift es famosa por cantar sobre sus decepciones amorosas, la relación con Kelce, uno de los jugadores mejor pagados de la NFL, se ha consolidado pese a la presión de la fama.

Swift se ganó el desprecio público del presidente estadounidense Donald Trump después de respaldar a su oponente electoral, la demócrata Kamala Harris, en las elecciones del año pasado.

El magnate republicano declaró en las redes sociales: "ODIO A TAYLOR SWIFT".