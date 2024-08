¿Taylor Swift y Beyoncé viajan a Chicago para la convención demócrata? Esto es lo que se sabe

Escuchar

Este lunes por la noche comienza la Convención Nacional Demócrata en la ciudad de Chicago, Illinois, donde se oficializará a la vicepresidenta Kamala Harris como la candidata presidencial del partido en estas elecciones 2024 en Estados Unidos. Sin embargo, además de la postulante, de su acompañante de fórmula, Tim Walz, y del propio presidente Joe Biden, muchas personas están atentas ante la posible presencia de dos megaestrellas: Taylor Swift y Beyoncé.

Kamala Harris será oficializada como candidata presidencial del Partido Demócrata Gage Skidmore - ZUMA Press Wire

La asistencia de artistas de talla mundial es común en este histórico cónclave demócrata, incluso muchos de ellos protagonizan importantes shows en estos eventos políticos.

¿Taylor Swift y Beyoncé participarán de la Convención Nacional Demócrata?

La posibilidad de que Taylor Swift y Beyoncé se presenten en la convención causa furor entre sus seguidores afines a este partido estadounidense. Si bien Swift no se ha declarado a favor de ningún grupo, recientemente sus fans interpretaron como un guiño una silueta que parecía representar a la vicepresidenta. Aunque esta teoría se volvió viral, después fue desmentida y se conoció que en realidad era de una de las coristas de la cantante.

Con o sin ella, las llamadas Swifties también asistirán a la Convención. De acuerdo con CNN, como parte de los actos públicos, el Comité Nacional Demócrata anunció que los asistentes podrían hacer sus pulseras de la amistad, que son un símbolo de la cantante estadounidense.

Las bailarinas del show se vistieron con el típico traje azul (color de los demócratas) y la frase "Estoy con ella", en referencia a Hillary Clinton en 2016 AP

Por otro lado, Beyoncé dio el visto bueno a Harris para que la precandidata demócrata utilice su canción “Freedom” en esta campaña. De esta manera, los fanáticos de la cantante texana ganadora de 32 premios Grammy consideran que podría ser posible que se presente en alguna de estas noches demócratas en Chicago en señal de respaldo.

No sería la primera vez: la artista cantó el himno nacional en la toma de posesión de Barack Obama en 2013 y encabezó un concierto en Cleveland junto a su esposo Jay-Z en la previa de las elecciones de 2016 en apoyo a Hillary Clinton, donde sus bailarines vistieron trajes con pantalones azules en homenaje a la entonces candidata.

Taylor Swift tendría tiempo para llegar a las últimas dos noches de la convención demócrata Vogue México

En el caso de Taylor Swift, si bien no ha habido ninguna señal decidida por parte de la cantante en apoyo a Harris ni a ningún otro aspirante a la presidencia en este ciclo electoral, CNN informó que la noche en la que Biden declinó su candidatura y respaldó la postulación de Harris se creó de forma orgánica en internet el grupo de seguidoras Swifties for Kamala, que –aunque no tiene participación directa de parte de la propia Swift– fue contactado por el staff de campaña de Harris para apoyar la iniciativa.

Cabe destacar que la cantante oriunda de West Reading, Pensilvania, se encuentra actualmente en el cierre de su gira “The Eras Tour”, en medio de una serie de cinco shows consecutivos en la ciudad de Londres, Reino Unido. El último de sus recitales en el estadio Wembley será este martes 20 de agosto, segundo día de la convención, por lo que la posibilidad de que aparezca en Chicago el miércoles ilusiona a sus fans.

LA NACION