Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy domingo 17 de agosto
Las últimas noticias y actualizaciones sobre los movimientos telúricos de este domingo en todo el territorio estadounidense; qué magnitud y profundidad se reportaron; cómo actuar en caso de terremoto
00:57 | Sismo a 12 km NE of Balmorhea, Texas
- Latitud: 31.06
- Longitud: -103.65
- Profundidad: 7.5
- Magnitud: 2.1
- Localización: 12 km NE of Balmorhea, Texas
00:38 | Sismo a 22 km ENE of San Lucas, California
- Latitud: 36.22
- Longitud: -120.80
- Profundidad: 6.7
- Magnitud: 2.0
- Localización: 22 km ENE of San Lucas, California
00:25 | ¿Qué es lo que causa un sismo?
Un sismo o terremoto es un movimiento brusco de la tierra causado por la liberación repentina de energía dentro de la misma. La causa más común de este fenómeno natural es el movimiento de las placas tectónicas, por lo que es común en zonas de fallas porque estas chocan o se deslizan entre sí. Esta fricción genera una tensión inmensa entre las placas que al liberarse produce vibraciones masivas, llamadas ondas sísmicas. Estas se trasladan a través de la roca y hacia la superficie.
