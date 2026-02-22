Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy domingo 22 de febrero
Las últimas noticias y actualizaciones sobre los movimientos telúricos de este domingo en todo el territorio estadounidense; qué magnitud y profundidad se reportaron; cómo actuar en caso de terremoto
Sismo a 29 km W of Empire, Nevada
- Latitud: 40.55
- Longitud: -119.69
- Profundidad: 4.4
- Magnitud: 2.5
- Localización: 29 km W of Empire, Nevada
Sismo a 10 km S of Ferndale, California
- Latitud: 40.49
- Longitud: -124.25
- Profundidad: 26.4
- Magnitud: 2.6
- Localización: 10 km S of Ferndale, California
Sismo a 4 km W of Devore, California
- Latitud: 34.22
- Longitud: -117.44
- Profundidad: 10.5
- Magnitud: 2.0
- Localización: 4 km W of Devore, California
Sismo a 49 km NW of Toyah, Texas
- Latitud: 31.65
- Longitud: -104.14
- Profundidad: 4.3
- Magnitud: 2.2
- Localización: 49 km NW of Toyah, Texas
Sismo a 20 km NW of Coalinga, California
- Latitud: 36.28
- Longitud: -120.49
- Profundidad: 4.0
- Magnitud: 2.0
- Localización: 20 km NW of Coalinga, California
¿Cuál es la diferencia entre sismo, temblor y terremoto?
Todos estos términos son sinónimos. De todos modos, se utiliza el término “sismo” cuando se hace referencia a cualquier movimiento de la corteza terrestre, sin importar su intensidad o las consecuencias que provocó. En tanto, el uso de “temblor” o “terremoto” sí se diferencia por estas características. Temblor es utilizado cuando el movimiento provocado por el sismo es leve y no ocasiona daños. Mientras tanto, el terremoto tiene una magnitud mayor, hasta el punto de causar víctimas o destrucción severa en las edificaciones.
¿Cuál es la diferencia entre sismo y terremoto?
En lo coloquial, se usa la palabra “sismo” para cualquier movimiento que se produce en la corteza terrestre. Este puede ser leve o bastante fuerte. En tanto, cuando se habla de un terremoto, quiere decir que las ondas sísmicas fueron tan intensas hasta el punto de causar daños y víctimas.
