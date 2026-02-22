LA NACION
en vivo

Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy domingo 22 de febrero

Las últimas noticias y actualizaciones sobre los movimientos telúricos de este domingo en todo el territorio estadounidense; qué magnitud y profundidad se reportaron; cómo actuar en caso de terremoto

Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy domingo 22 de febrero
Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy domingo 22 de febrero

Sismo a 29 km W of Empire, Nevada

  • Latitud: 40.55
  • Longitud: -119.69
  • Profundidad: 4.4
  • Magnitud: 2.5
  • Localización: 29 km W of Empire, Nevada

Sismo a 10 km S of Ferndale, California

  • Latitud: 40.49
  • Longitud: -124.25
  • Profundidad: 26.4
  • Magnitud: 2.6
  • Localización: 10 km S of Ferndale, California

Sismo a 4 km W of Devore, California

  • Latitud: 34.22
  • Longitud: -117.44
  • Profundidad: 10.5
  • Magnitud: 2.0
  • Localización: 4 km W of Devore, California

Sismo a 49 km NW of Toyah, Texas

  • Latitud: 31.65
  • Longitud: -104.14
  • Profundidad: 4.3
  • Magnitud: 2.2
  • Localización: 49 km NW of Toyah, Texas

Sismo a 20 km NW of Coalinga, California

  • Latitud: 36.28
  • Longitud: -120.49
  • Profundidad: 4.0
  • Magnitud: 2.0
  • Localización: 20 km NW of Coalinga, California

¿Cuál es la diferencia entre sismo, temblor y terremoto?

Todos estos términos son sinónimos. De todos modos, se utiliza el término “sismo” cuando se hace referencia a cualquier movimiento de la corteza terrestre, sin importar su intensidad o las consecuencias que provocó. En tanto, el uso de “temblor” o “terremoto” sí se diferencia por estas características. Temblor es utilizado cuando el movimiento provocado por el sismo es leve y no ocasiona daños. Mientras tanto, el terremoto tiene una magnitud mayor, hasta el punto de causar víctimas o destrucción severa en las edificaciones.

¿Cuál es la diferencia entre sismo y terremoto?

En lo coloquial, se usa la palabra “sismo” para cualquier movimiento que se produce en la corteza terrestre. Este puede ser leve o bastante fuerte. En tanto, cuando se habla de un terremoto, quiere decir que las ondas sísmicas fueron tan intensas hasta el punto de causar daños y víctimas.

LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. Abbott recibe un apoyo clave antes de las elecciones
    1

    Noticias de Texas: Abbott recibe un apoyo clave antes de las elecciones

  2. Por qué Greg Abbott está en silla de ruedas y cómo nació el apodo “Hot Wheels”
    2

    Elecciones 2026 en Texas: por qué Greg Abbott está en silla de ruedas y cómo nació el apodo “Hot Wheels”

  3. Newsom anuncia un fondo de ayuda millonario para migrantes en California y apunta contra el ICE
    3

    Buenas noticias para migrantes en California: Newsom anuncia un fondo de ayuda millonario y apunta contra el ICE

  4. Murió Willie Colón, “El Malo” del Bronx: por qué la leyenda de la salsa llevó ese apodo hasta el último día
    4

    Murió Willie Colón, “El Malo” del Bronx: por qué la leyenda de la salsa llevó ese apodo hasta el último día