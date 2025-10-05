Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy domingo 5 de octubre
Las últimas noticias y actualizaciones sobre los movimientos telúricos de este domingo en todo el territorio estadounidense; qué magnitud y profundidad se reportaron; cómo actuar en caso de terremoto
Consejos sobre cómo actuar durante un terremoto en un auto
El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (SSN) les recomienda a quienes se encuentren dentro de un auto al momento de producirse un sismo, detenerse y salir del vehículo hacia un lugar seguro. Además, es importante mantenerse alejado de edificios, árboles y postes de luz.
¿Cuál es la diferencia entre sismo, temblor y terremoto?
Todos estos términos son sinónimos. De todos modos, se utiliza el término “sismo” cuando se hace referencia a cualquier movimiento de la corteza terrestre, sin importar su intensidad o las consecuencias que provocó. En tanto, el uso de “temblor” o “terremoto” sí se diferencia por estas características. Temblor es utilizado cuando el movimiento provocado por el sismo es leve y no ocasiona daños. Mientras tanto, el terremoto tiene una magnitud mayor, hasta el punto de causar víctimas o destrucción severa en las edificaciones.
Más notas de Terremotos
- 1
Clima de hoy en EE.UU.: alerta en Florida por amenaza tropical y el pronóstico para este viernes 3 de octubre 2025
- 2
Kate del Castillo recordó su encuentro con “El Chapo” Guzmán: “Sean Penn me usó de carnada y me persiguió la DEA”
- 3
Dejó el sueño americano con un sueldo de US$300.000 y se mudó a un lugar que le dio un nuevo capítulo: “Me desprogramé”
- 4
Revés del TPS para venezolanos: la Corte Suprema respalda a Trump y habilita el fin del programa para 350 mil inmigrantes