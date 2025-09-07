EN VIVO
Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy domingo 7 de septiembre
Las últimas noticias y actualizaciones sobre los movimientos telúricos de este domingo en todo el territorio estadounidense; qué magnitud y profundidad se reportaron; cómo actuar en caso de terremoto
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
00:55 | Consejos sobre cómo actuar después de un sismo:
- Verificar si hay heridos: Si se puede, ayudar a los demás.
- Alejarse de edificios o estructuras dañadas.
- No usar fósforos o encendedores: dado que puede haber fugas de gas.
- Mantenerse informado de las noticias: y seguir las instrucciones de las autoridades.
00:07 | Sismo a 4 km NNE of Hollister, California
- Latitud: 36.89
- Longitud: -121.40
- Profundidad: 9.3
- Magnitud: 2.0
- Localización: 4 km NNE of Hollister, California
LA NACION
Más notas de Terremotos
Más leídas de Estados Unidos
- 1
Es venezolana, mostró su licencia de conducir con Real ID y la respuesta del agente de la TSA la dejó sin palabras: “Me arruinó”
- 2
Ley de Ajuste Cubano: la nueva actualización del Uscis sobre la green card
- 3
Gavin Newsom lo celebra: los dos estados que se unen a California en un proyecto que impacta a los conductores
- 4
Detienen a cientos de surcoreanos en una fábrica de autos en EE.UU., desatando la indignación del gobierno de Seúl