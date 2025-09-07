LA NACION
Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy domingo 7 de septiembre

Las últimas noticias y actualizaciones sobre los movimientos telúricos de este domingo en todo el territorio estadounidense; qué magnitud y profundidad se reportaron; cómo actuar en caso de terremoto

00:55 | Consejos sobre cómo actuar después de un sismo:

  • Verificar si hay heridos: Si se puede, ayudar a los demás.
  • Alejarse de edificios o estructuras dañadas.
  • No usar fósforos o encendedores: dado que puede haber fugas de gas.
  • Mantenerse informado de las noticias: y seguir las instrucciones de las autoridades.

00:07 | Sismo a 4 km NNE of Hollister, California

  • Latitud: 36.89
  • Longitud: -121.40
  • Profundidad: 9.3
  • Magnitud: 2.0
  • Localización: 4 km NNE of Hollister, California
