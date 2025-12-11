LA NACION
en vivo

Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy jueves 11 de diciembre

Las últimas noticias y actualizaciones sobre los movimientos telúricos de este jueves en todo el territorio estadounidense; qué magnitud y profundidad se reportaron; cómo actuar en caso de terremoto

Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy jueves 11 de diciembre
Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy jueves 11 de diciembre

Sismo a 7 km WNW of Parkfield, California

  • Latitud: 35.93
  • Longitud: -120.50
  • Profundidad: 11.3
  • Magnitud: 2.0
  • Localización: 7 km WNW of Parkfield, California

Por qué ya no se debe usar la “escala sismológica de Richter”

La escala sismológica de Richter, también conocida como escala de magnitud local, se utilizó por mucho tiempo para medir justamente la magnitud de un sismo. Fue establecida en 1935 por el sismólogo Charles Francis Richter y su colega Beno Gutenberg. Sin embargo, en el siglo XXI se reemplazó, porque originalmente había sido creada para medir temblores débiles. Al momento de calcular la magnitud de un movimiento telúrico más intenso, no puede diferenciar todos los terremotos más grandes y los interpreta como similares.

En la actualidad, su sucesora es la escala sismológica de magnitud de momento, que se introdujo por Thomas C. Hanks y Hiroo Kanamori en 1979. Esta coincide y continúa con los parámetros de la escala de Richter, pero sirve para medir la energía liberada en terremotos de magnitudes superiores a 6,9, que es el punto en que empieza a falla la anterior.

Sismo a 57 km S of Whites City, New Mexico

  • Latitud: 31.66
  • Longitud: -104.44
  • Profundidad: 8.1
  • Magnitud: 2.7
  • Localización: 57 km S of Whites City, New Mexico
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. Cuándo llega el frente frío a Texas que provocaría una baja de temperatura
    1

    Cuándo llega el frente frío a Texas que provocaría una baja de temperatura en varias ciudades

  2. Quiénes son los hijos de María Corina Machado: la líder venezolana que recibe el Premio Nobel de la Paz
    2

    Quiénes son los hijos de María Corina Machado: la líder venezolana que recibe el Premio Nobel de la Paz

  3. EE.UU. planea un nuevo polémico control para quienes viajen con pasaportes que no necesitan visa
    3

    EE.UU. planea examinar el historial de redes sociales de extranjeros que entren con pasaportes que no necesitan visas

  4. Una avioneta sufrió una falla, aterrizó de emergencia en una autopista y aplastó un auto
    4

    Florida: una avioneta sufrió una falla, aterrizó de emergencia en una autopista y aplastó un auto

Cargando banners ...