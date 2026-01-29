LA NACION
Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy jueves 29 de enero

Las últimas noticias y actualizaciones sobre los movimientos telúricos de este jueves en todo el territorio estadounidense; qué magnitud y profundidad se reportaron; cómo actuar en caso de terremoto

Sismo a 4 km SSW of Yountville, California

  • Latitud: 38.37
  • Longitud: -122.39
  • Profundidad: 4.4
  • Magnitud: 2.0
  • Localización: 4 km SSW of Yountville, California

Sismo a 15 km WSW of Petrolia, California

  • Latitud: 40.28
  • Longitud: -124.45
  • Profundidad: 18.2
  • Magnitud: 2.0
  • Localización: 15 km WSW of Petrolia, California

Por qué ya no se debe usar la “escala sismológica de Richter”

La escala sismológica de Richter, también conocida como escala de magnitud local, se utilizó por mucho tiempo para medir justamente la magnitud de un sismo. Fue establecida en 1935 por el sismólogo Charles Francis Richter y su colega Beno Gutenberg. Sin embargo, en el siglo XXI se reemplazó, porque originalmente había sido creada para medir temblores débiles. Al momento de calcular la magnitud de un movimiento telúrico más intenso, no puede diferenciar todos los terremotos más grandes y los interpreta como similares.

En la actualidad, su sucesora es la escala sismológica de magnitud de momento, que se introdujo por Thomas C. Hanks y Hiroo Kanamori en 1979. Esta coincide y continúa con los parámetros de la escala de Richter, pero sirve para medir la energía liberada en terremotos de magnitudes superiores a 6,9, que es el punto en que empieza a falla la anterior.

Consejos sobre cómo actuar después de un sismo:

  • Verificar si hay heridos: Si se puede, ayudar a los demás.
  • Alejarse de edificios o estructuras dañadas.
  • No usar fósforos o encendedores: dado que puede haber fugas de gas.
  • Mantenerse informado de las noticias: y seguir las instrucciones de las autoridades.
