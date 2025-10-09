en vivo
Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy jueves 9 de octubre
Las últimas noticias y actualizaciones sobre los movimientos telúricos de este jueves en todo el territorio estadounidense; qué magnitud y profundidad se reportaron; cómo actuar en caso de terremoto
Sismo a 22 km SSW of Mammoth, Wyoming
- Latitud: 44.81
- Longitud: -110.86
- Profundidad: 1.1
- Magnitud: 2.8
- Localización: 22 km SSW of Mammoth, Wyoming
Consejos sobre cómo actuar durante un terremoto en un auto
El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (SSN) les recomienda a quienes se encuentren dentro de un auto al momento de producirse un sismo, detenerse y salir del vehículo hacia un lugar seguro. Además, es importante mantenerse alejado de edificios, árboles y postes de luz.
Consejos sobre cómo actuar durante un terremoto:
- Mantener la calma: Correr o gritar solo puede aumentar el riesgo de lesiones.
- Agacharse, cubrirse y agarrarse: Si se está en un edificio, es importante buscar un lugar seguro debajo de un escritorio o mesa. Si se está al aire libre, hay que encontrar un lugar alto y alejado de edificios o árboles.
- No usar el ascensor: dado que estos pueden quedar atrapados o caer durante un temblor.
- Si se está en un automóvil: hay que detenerse y salir del vehículo. También se debe alejar de edificios, árboles y postes de luz.
LA NACION
Más notas de Terremotos
Más leídas de Estados Unidos
- 1
Cuál es la ciudad de Florida más segura para los inmigrantes en 2025, según la inteligencia artificial
- 2
Cambia la hora en Los Ángeles: cuándo hay que ajustar los relojes en 2025
- 3
Últimas encuestas de Nueva York: quién lleva la delantera en votos de latinos entre Zohran Mamdani y Andrew Cuomo
- 4
No solo California: Utah aprueba un nuevo mapa electoral y da una oportunidad de oro al partido de Gavin Newsom