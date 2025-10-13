LA NACION
Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy lunes 13 de octubre

Las últimas noticias y actualizaciones sobre los movimientos telúricos de este lunes en todo el territorio estadounidense; qué magnitud y profundidad se reportaron; cómo actuar en caso de terremoto

Sismo a 22 km SW of Toms Place, California

  • Latitud: 37.44
  • Longitud: -118.88
  • Profundidad: 8.8
  • Magnitud: 2.1
  • Localización: 22 km SW of Toms Place, California

Sismo a 22 km SW of Toms Place, California

  • Latitud: 37.44
  • Longitud: -118.88
  • Profundidad: 4.1
  • Magnitud: 2.6
  • Localización: 22 km SW of Toms Place, California

Sismo a 23 km SW of Toms Place, California

  • Latitud: 37.43
  • Longitud: -118.88
  • Profundidad: 6.4
  • Magnitud: 2.6
  • Localización: 23 km SW of Toms Place, California

Sismo a 16 km SW of Toms Place, California

  • Latitud: 37.47
  • Longitud: -118.81
  • Profundidad: 2.2
  • Magnitud: 2.3
  • Localización: 16 km SW of Toms Place, California

Consejos sobre cómo actuar ante un terremoto en un supermercado

Si se desencadena un terremoto mientras se encuentra dentro de un supermercado en el momento en que se desencadena un terremoto, es importante mantener la calma y colocarse en un lugar seguro, que puede ser debajo de un elemento firme o, si no es posible, junto a él. Además, se debe buscar si hay sitios de protección sísmica marcados dentro del recinto. Asimismo, se recomienda alejarse de las góndolas para evitar ser golpeado por cualquier objeto que caiga de ellas. Si se corta la luz, se deben usar linternas para iluminar: velas, fósforos o encendedores pueden provocar explosiones en caso de fuga de gas.

