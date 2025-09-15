LA NACION
EN VIVO

Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy lunes 15 de septiembre

Las últimas noticias y actualizaciones sobre los movimientos telúricos de este lunes en todo el territorio estadounidense; qué magnitud y profundidad se reportaron; cómo actuar en caso de terremoto

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy lunes 15 de septiembre
Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy lunes 15 de septiembre

00:25 | Consejos sobre cómo actuar durante un terremoto en un auto

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (SSN) les recomienda a quienes se encuentren dentro de un auto al momento de producirse un sismo, detenerse y salir del vehículo hacia un lugar seguro. Además, es importante mantenerse alejado de edificios, árboles y postes de luz.

LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. El gobernador de Utah revela nuevos detalles sobre el sospechoso del asesinato de Charlie Kirk
    1

    El gobernador de Utah revela nuevos detalles sobre el sospechoso del asesinato de Charlie Kirk

  2. Tiene 34 años y le implantaron un diente en el ojo para recuperar la visión: “Parecía ciencia ficción”
    2

    Tiene 34 años y en Norteamérica le implantaron un diente en el ojo para recuperar la visión: “Parecía ciencia ficción”

  3. Cómo es la nueva casa prefabricada de lujo que vende Amazon
    3

    Cómo es la nueva casa prefabricada de lujo que vende Amazon en EE.UU. por menos de US$15 mil

  4. Es mexicano con DACA, pero el ICE lo detuvo cuando llevó a su hijo a la escuela
    4

    Es mexicano con DACA, pero el ICE lo detuvo cuando llevó a su hijo a la escuela: “Esto es muy difícil”

Cargando banners ...