Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy lunes 18 de agosto

01:55 | Consejos sobre cómo actuar durante un terremoto:

Mantener la calma: Correr o gritar solo puede aumentar el riesgo de lesiones.

Agacharse, cubrirse y agarrarse: Si se está en un edificio, es importante buscar un lugar seguro debajo de un escritorio o mesa. Si se está al aire libre, hay que encontrar un lugar alto y alejado de edificios o árboles.

No usar el ascensor: dado que estos pueden quedar atrapados o caer durante un temblor.

01:17 | Sismo a 9 km NNE of Coso Junction, California

Latitud: 36.12

Longitud: -117.91

Profundidad: 4.6

Magnitud: 2.3

Localización: 9 km NNE of Coso Junction, California

00:55 | Consejos sobre cómo actuar durante un terremoto en un auto

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (SSN) les recomienda a quienes se encuentren dentro de un auto al momento de producirse un sismo, detenerse y salir del vehículo hacia un lugar seguro. Además, es importante mantenerse alejado de edificios, árboles y postes de luz.

00:25 | Consejos sobre cómo actuar después de un sismo:

Verificar si hay heridos: Si se puede, ayudar a los demás.

Alejarse de edificios o estructuras dañadas.

No usar fósforos o encendedores: dado que puede haber fugas de gas.

Mantenerse informado de las noticias: y seguir las instrucciones de las autoridades.