EN VIVO
Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy lunes 25 de agosto
Las últimas noticias y actualizaciones sobre los movimientos telúricos de este lunes en todo el territorio estadounidense; qué magnitud y profundidad se reportaron; cómo actuar en caso de terremoto
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
00:55 | Consejos sobre cómo actuar ante un terremoto en un supermercado
Si se desencadena un terremoto mientras se encuentra dentro de un supermercado en el momento en que se desencadena un terremoto, es importante mantener la calma y colocarse en un lugar seguro, que puede ser debajo de un elemento firme o, si no es posible, junto a él. Además, se debe buscar si hay sitios de protección sísmica marcados dentro del recinto. Asimismo, se recomienda alejarse de las góndolas para evitar ser golpeado por cualquier objeto que caiga de ellas. Si se corta la luz, se deben usar linternas para iluminar: velas, fósforos o encendedores pueden provocar explosiones en caso de fuga de gas.
00:25 | Consejos sobre cómo actuar después de un sismo:
- Verificar si hay heridos: Si se puede, ayudar a los demás.
- Alejarse de edificios o estructuras dañadas.
- No usar fósforos o encendedores: dado que puede haber fugas de gas.
- Mantenerse informado de las noticias: y seguir las instrucciones de las autoridades.
LA NACION
Más notas de Terremotos
Más leídas de Estados Unidos
- 1
La buena noticia de Greg Abbott que impactará en las carreteras de Texas con una inversión multimillonaria
- 2
Así es el “rey de las monedas americanas” que puede valer hasta US$5 millones
- 3
Números calientes y fríos: cuáles son los mejores para Mega Millions en agosto de 2025, según la inteligencia artificial
- 4
El truco para ganar la lotería Powerball que puso a prueba un experto: “No hay otra forma”