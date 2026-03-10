en vivo
Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy martes 10 de marzo
Las últimas noticias y actualizaciones sobre los movimientos telúricos de este martes en todo el territorio estadounidense; qué magnitud y profundidad se reportaron; cómo actuar en caso de terremoto
Sismo a 30 km ENE of Torrey, Utah
- Latitud: 38.36
- Longitud: -111.08
- Profundidad: -2.8
- Magnitud: 4.0
- Localización: 30 km ENE of Torrey, Utah
Consejos sobre cómo actuar después de un sismo:
- Verificar si hay heridos: Si se puede, ayudar a los demás.
- Alejarse de edificios o estructuras dañadas.
- No usar fósforos o encendedores: dado que puede haber fugas de gas.
- Mantenerse informado de las noticias: y seguir las instrucciones de las autoridades.
Consejos sobre cómo actuar durante un terremoto:
- Mantener la calma: Correr o gritar solo puede aumentar el riesgo de lesiones.
- Agacharse, cubrirse y agarrarse: Si se está en un edificio, es importante buscar un lugar seguro debajo de un escritorio o mesa. Si se está al aire libre, hay que encontrar un lugar alto y alejado de edificios o árboles.
- No usar el ascensor: dado que estos pueden quedar atrapados o caer durante un temblor.
- Si se está en un automóvil: hay que detenerse y salir del vehículo. También se debe alejar de edificios, árboles y postes de luz.
Consejos sobre cómo actuar después de un sismo:
- Verificar si hay heridos: Si se puede, ayudar a los demás.
- Alejarse de edificios o estructuras dañadas.
- No usar fósforos o encendedores: dado que puede haber fugas de gas.
- Mantenerse informado de las noticias: y seguir las instrucciones de las autoridades.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
- 1
Matteo Renzi: “La antipatía hacia Trump no me impide querer liberar a las mujeres iraníes”
- 2
Resultado de Nicaragua vs. Israel: quién ganó el partido del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en Miami
- 3
Resultado de República Dominicana vs. Países Bajos: cómo quedó el partido del Clásico Mundial de Béisbol en Miami
- 4
Colombia vs. Panamá, hoy: hora y cómo ver en vivo el Clásico Mundial de Béisbol en EE.UU.