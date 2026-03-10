LA NACION
en vivo

Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy martes 10 de marzo

Las últimas noticias y actualizaciones sobre los movimientos telúricos de este martes en todo el territorio estadounidense; qué magnitud y profundidad se reportaron; cómo actuar en caso de terremoto

Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy martes 10 de marzo
Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy martes 10 de marzo

Sismo a 30 km ENE of Torrey, Utah

  • Latitud: 38.36
  • Longitud: -111.08
  • Profundidad: -2.8
  • Magnitud: 4.0
  • Localización: 30 km ENE of Torrey, Utah

Consejos sobre cómo actuar después de un sismo:

  • Verificar si hay heridos: Si se puede, ayudar a los demás.
  • Alejarse de edificios o estructuras dañadas.
  • No usar fósforos o encendedores: dado que puede haber fugas de gas.
  • Mantenerse informado de las noticias: y seguir las instrucciones de las autoridades.

Consejos sobre cómo actuar durante un terremoto:

  • Mantener la calma: Correr o gritar solo puede aumentar el riesgo de lesiones.
  • Agacharse, cubrirse y agarrarse: Si se está en un edificio, es importante buscar un lugar seguro debajo de un escritorio o mesa. Si se está al aire libre, hay que encontrar un lugar alto y alejado de edificios o árboles.
  • No usar el ascensor: dado que estos pueden quedar atrapados o caer durante un temblor.
  • Si se está en un automóvil: hay que detenerse y salir del vehículo. También se debe alejar de edificios, árboles y postes de luz.

Consejos sobre cómo actuar después de un sismo:

  • Verificar si hay heridos: Si se puede, ayudar a los demás.
  • Alejarse de edificios o estructuras dañadas.
  • No usar fósforos o encendedores: dado que puede haber fugas de gas.
  • Mantenerse informado de las noticias: y seguir las instrucciones de las autoridades.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. Matteo Renzi: “La antipatía hacia Trump no me impide querer liberar a las mujeres iraníes”
    1

    Matteo Renzi: “La antipatía hacia Trump no me impide querer liberar a las mujeres iraníes”

  2. Resultado de Nicaragua vs. Israel: quién ganó el partido del Clásico Mundial de Béisbol 2026
    2

    Resultado de Nicaragua vs. Israel: quién ganó el partido del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en Miami

  3. Resultado de República Dominicana vs. Países Bajos: cómo quedó el partido del Clásico Mundial de Béisbol en Miami
    3

    Resultado de República Dominicana vs. Países Bajos: cómo quedó el partido del Clásico Mundial de Béisbol en Miami

  4. Colombia vs. Panamá, hoy: hora y cómo ver el Clásico Mundial de Béisbol en EE.UU.
    4

    Colombia vs. Panamá, hoy: hora y cómo ver en vivo el Clásico Mundial de Béisbol en EE.UU.