Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy martes 14 de octubre
Las últimas noticias y actualizaciones sobre los movimientos telúricos de este martes en todo el territorio estadounidense; qué magnitud y profundidad se reportaron; cómo actuar en caso de terremoto
¿Cuál es la diferencia entre sismo y terremoto?
En lo coloquial, se usa la palabra “sismo” para cualquier movimiento que se produce en la corteza terrestre. Este puede ser leve o bastante fuerte. En tanto, cuando se habla de un terremoto, quiere decir que las ondas sísmicas fueron tan intensas hasta el punto de causar daños y víctimas.
Sismo a 23 km SW of Toms Place, California
- Latitud: 37.43
- Longitud: -118.88
- Profundidad: 3.2
- Magnitud: 2.2
- Localización: 23 km SW of Toms Place, California
Sismo a 4 km NNW of Chazy, New York
- Latitud: 44.93
- Longitud: -73.47
- Profundidad: 8.7
- Magnitud: 2.6
- Localización: 4 km NNW of Chazy, New York
¿Cuál es la diferencia entre sismo y terremoto?
En lo coloquial, se usa la palabra “sismo” para cualquier movimiento que se produce en la corteza terrestre. Este puede ser leve o bastante fuerte. En tanto, cuando se habla de un terremoto, quiere decir que las ondas sísmicas fueron tan intensas hasta el punto de causar daños y víctimas.
Más notas de Terremotos
- 1
Dollar General vs. Dollar Tree: cuál es la mejor cadena con productos más baratos y variados, según la IA
- 2
¿La mujer de Wisconsin fue cómplice de los crímenes de Ed Gein? La historia detrás de Adeline Watkins
- 3
Vivir en EE.UU. con parole en 2025: migrantes elegibles y actualizaciones recientes de las reglas del Uscis
- 4
Buenas noticias para los migrantes en California: blindaje de las leyes para estudiantes y que van contra el ICE