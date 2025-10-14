LA NACION
Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy martes 14 de octubre

Las últimas noticias y actualizaciones sobre los movimientos telúricos de este martes en todo el territorio estadounidense; qué magnitud y profundidad se reportaron; cómo actuar en caso de terremoto

¿Cuál es la diferencia entre sismo y terremoto?

En lo coloquial, se usa la palabra “sismo” para cualquier movimiento que se produce en la corteza terrestre. Este puede ser leve o bastante fuerte. En tanto, cuando se habla de un terremoto, quiere decir que las ondas sísmicas fueron tan intensas hasta el punto de causar daños y víctimas.

Sismo a 23 km SW of Toms Place, California

  • Latitud: 37.43
  • Longitud: -118.88
  • Profundidad: 3.2
  • Magnitud: 2.2
  • Localización: 23 km SW of Toms Place, California

Sismo a 4 km NNW of Chazy, New York

  • Latitud: 44.93
  • Longitud: -73.47
  • Profundidad: 8.7
  • Magnitud: 2.6
  • Localización: 4 km NNW of Chazy, New York

