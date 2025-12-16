Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy martes 16 de diciembre
Las últimas noticias y actualizaciones sobre los movimientos telúricos de este martes en todo el territorio estadounidense; qué magnitud y profundidad se reportaron; cómo actuar en caso de terremoto
¿Cuál es la diferencia entre sismo y terremoto?
En lo coloquial, se usa la palabra “sismo” para cualquier movimiento que se produce en la corteza terrestre. Este puede ser leve o bastante fuerte. En tanto, cuando se habla de un terremoto, quiere decir que las ondas sísmicas fueron tan intensas hasta el punto de causar daños y víctimas.
Sismo a 16 km WSW of Ludlow, California
- Latitud: 34.68
- Longitud: -116.32
- Profundidad: 1.9
- Magnitud: 2.0
- Localización: 16 km WSW of Ludlow, California
Sismo a 19 km NW of Stanton, Texas
- Latitud: 32.25
- Longitud: -101.94
- Profundidad: 2.1
- Magnitud: 2.4
- Localización: 19 km NW of Stanton, Texas
Sismo a 57 km S of Whites City, New Mexico
- Latitud: 31.65
- Longitud: -104.38
- Profundidad: 4.5
- Magnitud: 2.1
- Localización: 57 km S of Whites City, New Mexico
¿Qué es lo que causa un sismo?
Un sismo o terremoto es un movimiento brusco de la tierra causado por la liberación repentina de energía dentro de la misma. La causa más común de este fenómeno natural es el movimiento de las placas tectónicas, por lo que es común en zonas de fallas porque estas chocan o se deslizan entre sí. Esta fricción genera una tensión inmensa entre las placas que al liberarse produce vibraciones masivas, llamadas ondas sísmicas. Estas se trasladan a través de la roca y hacia la superficie.
