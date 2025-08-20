LA NACION
EN VIVO

Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy miércoles 20 de agosto

Las últimas noticias y actualizaciones sobre los movimientos telúricos de este miércoles en todo el territorio estadounidense; qué magnitud y profundidad se reportaron; cómo actuar en caso de terremoto

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy miércoles 20 de agosto
Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy miércoles 20 de agosto

00:29 | Sismo a 47 km S of Caliente, Nevada

  • Latitud: 37.19
  • Longitud: -114.54
  • Profundidad: 12.3
  • Magnitud: 2.6
  • Localización: 47 km S of Caliente, Nevada

00:26 | Sismo a 3 km SE of The Geysers, California

  • Latitud: 38.76
  • Longitud: -122.73
  • Profundidad: 1.4
  • Magnitud: 2.1
  • Localización: 3 km SE of The Geysers, California

00:25 | Consejos sobre cómo actuar durante un terremoto en un auto

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (SSN) les recomienda a quienes se encuentren dentro de un auto al momento de producirse un sismo, detenerse y salir del vehículo hacia un lugar seguro. Además, es importante mantenerse alejado de edificios, árboles y postes de luz.

LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. Es colombiano y tramitaba la green card, pero los oficiales del Uscis revisaron el sistema y lo arrestaron
    1

    Es colombiano y tramitaba la green card en Miami, pero los oficiales del Uscis revisaron el sistema y lo arrestaron

  2. Residencia y green card: últimas actualizaciones en EE.UU. este martes 19 de agosto
    2

    Leyes de inmigración, residencia y green card: últimas actualizaciones en EE.UU. este martes 19 de agosto

  3. Tres monedas de 10 centavos de Estados Unidos que valen hasta 575 mil dólares
    3

    “Roosevelt Dimes”: tres monedas de 10 centavos de Estados Unidos que valen hasta 575 mil dólares

  4. La ley que entra en vigor el 1° de septiembre e impacta en las escuelas, pero aún debe superar un desafío legal
    4

    La ley de Texas que entra en vigor el 1° de septiembre e impacta en las escuelas, pero aún debe superar un desafío legal

Cargando banners ...