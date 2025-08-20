Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy miércoles 20 de agosto

00:29 | Sismo a 47 km S of Caliente, Nevada

Latitud: 37.19

Longitud: -114.54

Profundidad: 12.3

Magnitud: 2.6

Localización: 47 km S of Caliente, Nevada

00:26 | Sismo a 3 km SE of The Geysers, California

Latitud: 38.76

Longitud: -122.73

Profundidad: 1.4

Magnitud: 2.1

Localización: 3 km SE of The Geysers, California

00:25 | Consejos sobre cómo actuar durante un terremoto en un auto

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (SSN) les recomienda a quienes se encuentren dentro de un auto al momento de producirse un sismo, detenerse y salir del vehículo hacia un lugar seguro. Además, es importante mantenerse alejado de edificios, árboles y postes de luz.