Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy miércoles 20 de agosto
Las últimas noticias y actualizaciones sobre los movimientos telúricos de este miércoles en todo el territorio estadounidense; qué magnitud y profundidad se reportaron; cómo actuar en caso de terremoto
00:29 | Sismo a 47 km S of Caliente, Nevada
- Latitud: 37.19
- Longitud: -114.54
- Profundidad: 12.3
- Magnitud: 2.6
- Localización: 47 km S of Caliente, Nevada
00:26 | Sismo a 3 km SE of The Geysers, California
- Latitud: 38.76
- Longitud: -122.73
- Profundidad: 1.4
- Magnitud: 2.1
- Localización: 3 km SE of The Geysers, California
00:25 | Consejos sobre cómo actuar durante un terremoto en un auto
El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (SSN) les recomienda a quienes se encuentren dentro de un auto al momento de producirse un sismo, detenerse y salir del vehículo hacia un lugar seguro. Además, es importante mantenerse alejado de edificios, árboles y postes de luz.
