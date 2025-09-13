Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy sábado 13 de septiembre
Las últimas noticias y actualizaciones sobre los movimientos telúricos de este sábado en todo el territorio estadounidense; qué magnitud y profundidad se reportaron; cómo actuar en caso de terremoto
00:56 | Sismo a 51 km S of Whites City, New Mexico
- Latitud: 31.71
- Longitud: -104.29
- Profundidad: 4.4
- Magnitud: 2.4
- Localización: 51 km S of Whites City, New Mexico
00:55 | Consejos sobre cómo actuar durante un terremoto en un auto
El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (SSN) les recomienda a quienes se encuentren dentro de un auto al momento de producirse un sismo, detenerse y salir del vehículo hacia un lugar seguro. Además, es importante mantenerse alejado de edificios, árboles y postes de luz.
00:25 | ¿Qué es lo que causa un sismo?
Un sismo o terremoto es un movimiento brusco de la tierra causado por la liberación repentina de energía dentro de la misma. La causa más común de este fenómeno natural es el movimiento de las placas tectónicas, por lo que es común en zonas de fallas porque estas chocan o se deslizan entre sí. Esta fricción genera una tensión inmensa entre las placas que al liberarse produce vibraciones masivas, llamadas ondas sísmicas. Estas se trasladan a través de la roca y hacia la superficie.
