EN VIVO
Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy sábado 20 de septiembre
Las últimas noticias y actualizaciones sobre los movimientos telúricos de este sábado en todo el territorio estadounidense; qué magnitud y profundidad se reportaron; cómo actuar en caso de terremoto
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
00:25 | Consejos sobre cómo actuar ante un terremoto en un supermercado
Si se desencadena un terremoto mientras se encuentra dentro de un supermercado en el momento en que se desencadena un terremoto, es importante mantener la calma y colocarse en un lugar seguro, que puede ser debajo de un elemento firme o, si no es posible, junto a él. Además, se debe buscar si hay sitios de protección sísmica marcados dentro del recinto. Asimismo, se recomienda alejarse de las góndolas para evitar ser golpeado por cualquier objeto que caiga de ellas. Si se corta la luz, se deben usar linternas para iluminar: velas, fósforos o encendedores pueden provocar explosiones en caso de fuga de gas.
LA NACION
Más notas de Terremotos
Más leídas de Estados Unidos
- 1
Cómo avanza el potencial huracán Gabrielle: su trayectoria y el posible impacto cerca de EE.UU.
- 2
Actualización de leyes migratorias en septiembre 2025: ¿Gavin Newsom firmará a favor de los latinos en California?
- 3
Ganó la lotería Powerball con ayuda de ChatGPT, pero se quedará sin un solo dólar por una decisión que sorprendió a todos
- 4
Quién es Karina Villa, la senadora estatal de Illinois con pasado migrante que enfrenta al ICE: “Una mancha en la historia”