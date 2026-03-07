LA NACION
en vivo

Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy sábado 7 de marzo

Las últimas noticias y actualizaciones sobre los movimientos telúricos de este sábado en todo el territorio estadounidense; qué magnitud y profundidad se reportaron; cómo actuar en caso de terremoto

Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy sábado 7 de marzo
Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy sábado 7 de marzo

¿Cuál es la diferencia entre sismo y terremoto?

En lo coloquial, se usa la palabra “sismo” para cualquier movimiento que se produce en la corteza terrestre. Este puede ser leve o bastante fuerte. En tanto, cuando se habla de un terremoto, quiere decir que las ondas sísmicas fueron tan intensas hasta el punto de causar daños y víctimas.

Consejos sobre cómo actuar durante un terremoto:

  • Mantener la calma: Correr o gritar solo puede aumentar el riesgo de lesiones.
  • Agacharse, cubrirse y agarrarse: Si se está en un edificio, es importante buscar un lugar seguro debajo de un escritorio o mesa. Si se está al aire libre, hay que encontrar un lugar alto y alejado de edificios o árboles.
  • No usar el ascensor: dado que estos pueden quedar atrapados o caer durante un temblor.
  • Si se está en un automóvil: hay que detenerse y salir del vehículo. También se debe alejar de edificios, árboles y postes de luz.

Consejos sobre cómo actuar durante un terremoto en un auto

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (SSN) les recomienda a quienes se encuentren dentro de un auto al momento de producirse un sismo, detenerse y salir del vehículo hacia un lugar seguro. Además, es importante mantenerse alejado de edificios, árboles y postes de luz.

LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. El plan de Gavin Newsom para empoderar a familias migrantes: anuncia un fondo millonario en California
    1

    El plan de Gavin Newsom para empoderar a familias migrantes: anuncia un fondo millonario en California contra las deportaciones

  2. Una nueva medida en Florida afecta a trabajadores migrantes hasta enero de 2027
    2

    Ganó Ron DeSantis: una nueva medida en Florida afecta a trabajadores migrantes hasta enero de 2027

  3. Gavin Newsom anuncia un plan de alivio hipotecario de hasta US$100.000 en Los Ángeles
    3

    Buenas noticias en California: Gavin Newsom anuncia un plan de alivio hipotecario de hasta US$100.000 en Los Ángeles

  4. Cuba vs. Panamá: hora y cómo ver en vivo el Clásico Mundial de Béisbol
    4

    Cómo quedó Cuba vs. Panamá: transmisión en vivo del Clásico Mundial de Béisbol en EE.UU.