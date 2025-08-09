EN VIVO
Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy sábado 9 de agosto
Las últimas noticias y actualizaciones sobre los movimientos telúricos de este sábado en todo el territorio estadounidense; qué magnitud y profundidad se reportaron; cómo actuar en caso de terremoto
1 minuto de lectura
LA NACION
01:55 | ¿Cuál es la diferencia entre sismo, temblor y terremoto?
Todos estos términos son sinónimos. De todos modos, se utiliza el término “sismo” cuando se hace referencia a cualquier movimiento de la corteza terrestre, sin importar su intensidad o las consecuencias que provocó. En tanto, el uso de “temblor” o “terremoto” sí se diferencia por estas características. Temblor es utilizado cuando el movimiento provocado por el sismo es leve y no ocasiona daños. Mientras tanto, el terremoto tiene una magnitud mayor, hasta el punto de causar víctimas o destrucción severa en las edificaciones.
01:18 | Sismo a 16 km WSW of Shingletown, California
- Latitud: 40.42
- Longitud: -122.05
- Profundidad: 12.4
- Magnitud: 2.2
- Localización: 16 km WSW of Shingletown, California
00:41 | Sismo a 7 km W of San Simeon, California
- Latitud: 35.64
- Longitud: -121.27
- Profundidad: 6.6
- Magnitud: 2.3
- Localización: 7 km W of San Simeon, California
00:06 | Sismo a 1 km E of Cynthiana, Indiana
- Latitud: 38.19
- Longitud: -87.69
- Profundidad: 10.0
- Magnitud: 2.6
- Localización: 1 km E of Cynthiana, Indiana
