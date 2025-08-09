LA NACION
Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy sábado 9 de agosto

Las últimas noticias y actualizaciones sobre los movimientos telúricos de este sábado en todo el territorio estadounidense; qué magnitud y profundidad se reportaron; cómo actuar en caso de terremoto

01:55 | ¿Cuál es la diferencia entre sismo, temblor y terremoto?

Todos estos términos son sinónimos. De todos modos, se utiliza el término “sismo” cuando se hace referencia a cualquier movimiento de la corteza terrestre, sin importar su intensidad o las consecuencias que provocó. En tanto, el uso de “temblor” o “terremoto” sí se diferencia por estas características. Temblor es utilizado cuando el movimiento provocado por el sismo es leve y no ocasiona daños. Mientras tanto, el terremoto tiene una magnitud mayor, hasta el punto de causar víctimas o destrucción severa en las edificaciones.

01:18 | Sismo a 16 km WSW of Shingletown, California

  • Latitud: 40.42
  • Longitud: -122.05
  • Profundidad: 12.4
  • Magnitud: 2.2
  • Localización: 16 km WSW of Shingletown, California

00:41 | Sismo a 7 km W of San Simeon, California

  • Latitud: 35.64
  • Longitud: -121.27
  • Profundidad: 6.6
  • Magnitud: 2.3
  • Localización: 7 km W of San Simeon, California

00:06 | Sismo a 1 km E of Cynthiana, Indiana

  • Latitud: 38.19
  • Longitud: -87.69
  • Profundidad: 10.0
  • Magnitud: 2.6
  • Localización: 1 km E of Cynthiana, Indiana
