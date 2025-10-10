LA NACION
en vivo

Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy viernes 10 de octubre

Las últimas noticias y actualizaciones sobre los movimientos telúricos de este viernes en todo el territorio estadounidense; qué magnitud y profundidad se reportaron; cómo actuar en caso de terremoto

Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy viernes 10 de octubre
Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy viernes 10 de octubre

¿Dónde es más probable que ocurra un terremoto en los Estados Unidos?

Estados Unidos es uno de los países donde hay más riesgo de que se produzca un terremoto. La costa oeste de este país es la más propensa a sufrir sismos por su cercanía con el “cinturón de fuego” o “anillo de fuego” del Pacífico, una de las regiones sísmicas y volcánicas más importantes y activas del mundo. Sin embargo, algunos estados del centro también pueden ser afectadas por este tipo de fenómeno natural por sus zonas montañosas.

Un reciente estudio de los expertos del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) subraya que casi el 75% del territorio estadounidense puede experimentar terremotos dañinos en el futuro. Washington DC, Filadelfia, Nueva York y Boston son algunos de los estados que entran en esta zona de riesgo. No obstante, los de mayor potencial en verse afectados siguen siendo California, Alaska y Hawái.

LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. Puerto Rico vs. Argentina: hora de EE.UU. y cómo mirar en vivo el partido que se juega en la casa de Messi
    1

    Puerto Rico vs. Argentina: hora de EE.UU. y cómo mirar en vivo el partido que se juega en la casa de Messi

  2. Israel ratifica el plan de paz y activa la primera fase: retirada parcial de Gaza y liberación de rehenes
    2

    El gabinete israelí ratificó el plan de paz y comienza la cuenta regresiva para el inicio de la primera fase

  3. En qué canal de EE.UU. pasan el partido de Guatemala vs. Surinam por las eliminatorias de Concacaf
    3

    En qué canal de EE.UU. pasan el partido de Guatemala vs. Surinam por las eliminatorias de Concacaf

  4. La estrategia de una comunidad de latinos para evitar las redadas del ICE en Massachusetts
    4

    Para evitar al ICE: la estrategia de un grupo de migrantes latinos contra las redadas del gobierno de Trump

Cargando banners ...