Temblor en EEUU: últimos sismos reportados hoy viernes 17 de octubre
Las últimas noticias y actualizaciones sobre los movimientos telúricos de este viernes en todo el territorio estadounidense; qué magnitud y profundidad se reportaron; cómo actuar en caso de terremoto
¿Qué es lo que causa un sismo?
Un sismo o terremoto es un movimiento brusco de la tierra causado por la liberación repentina de energía dentro de la misma. La causa más común de este fenómeno natural es el movimiento de las placas tectónicas, por lo que es común en zonas de fallas porque estas chocan o se deslizan entre sí. Esta fricción genera una tensión inmensa entre las placas que al liberarse produce vibraciones masivas, llamadas ondas sísmicas. Estas se trasladan a través de la roca y hacia la superficie.
Sismo a 12 km W of Stanton, Texas
- Latitud: 32.12
- Longitud: -101.92
- Profundidad: 3.4
- Magnitud: 2.2
- Localización: 12 km W of Stanton, Texas
Sismo a 11 km WSW of Stanton, Texas
- Latitud: 32.10
- Longitud: -101.91
- Profundidad: 4.0
- Magnitud: 2.5
- Localización: 11 km WSW of Stanton, Texas
Sismo a 11 km WSW of Stanton, Texas
- Latitud: 32.11
- Longitud: -101.91
- Profundidad: 3.5
- Magnitud: 2.5
- Localización: 11 km WSW of Stanton, Texas
¿Cuál ha sido el terremoto más fuerte de la historia?
El sismo más fuerte de la historia registrado fue el 22 de mayo de 1960. El evento ocurrió en Valdivia, Chile y alcanzó una magnitud de 9,5. Fue tal la fuerza de este temblor que desencadenó erupciones volcánicas y un tsunami que arrasó ciudades a lo largo de la costa chilena y cruzó el océano Pacífico hasta Japón, Hawaii y Filipinas. Se calcula que dejó al menos 2000 víctimas fatales y dos millones de personas afectadas.
¿Cuál es la diferencia entre sismo y terremoto?
En lo coloquial, se usa la palabra “sismo” para cualquier movimiento que se produce en la corteza terrestre. Este puede ser leve o bastante fuerte. En tanto, cuando se habla de un terremoto, quiere decir que las ondas sísmicas fueron tan intensas hasta el punto de causar daños y víctimas.
Sismo a 13 km SE of Borrego Springs, California
- Latitud: 33.19
- Longitud: -116.26
- Profundidad: 17.5
- Magnitud: 2.0
- Localización: 13 km SE of Borrego Springs, California
¿Cuál es la diferencia entre sismo y terremoto?
En lo coloquial, se usa la palabra “sismo” para cualquier movimiento que se produce en la corteza terrestre. Este puede ser leve o bastante fuerte. En tanto, cuando se habla de un terremoto, quiere decir que las ondas sísmicas fueron tan intensas hasta el punto de causar daños y víctimas.
Más notas de Terremotos
- 1
¿Quién gana las elecciones en Nueva York, Mamdani o Cuomo? Lo que dicen las encuestas este miércoles 15 de octubre
- 2
Buenas noticias en Illinois: el anuncio de J.B. Pritzker sobre una reapertura que generará más de 3000 empleos
- 3
Cómo avanza la tabla del repechaje en Concacaf rumbo al Mundial 2026
- 4
En una decisión sorpresiva, renunció Alvin Holsey, el jefe del Ejército de EE.UU. para América Latina