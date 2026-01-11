en vivo
Temblor en México: últimos sismos reportados hoy domingo 11 de enero
Las últimas noticias y actualizaciones sobre los movimientos telúricos de este domingo en todo el territorio mexicano; qué magnitud y profundidad se reportaron; cómo actuar en caso de terremoto
Consejos sobre cómo actuar durante un terremoto:
- Mantener la calma: Correr o gritar solo puede aumentar el riesgo de lesiones.
- Agacharse, cubrirse y agarrarse: Si se está en un edificio, es importante buscar un lugar seguro debajo de un escritorio o mesa. Si se está al aire libre, hay que encontrar un lugar alto y alejado de edificios o árboles.
- No usar el ascensor: dado que estos pueden quedar atrapados o caer durante un temblor.
- Si se está en un automóvil: hay que detenerse y salir del vehículo. También se debe alejar de edificios, árboles y postes de luz.
¿Cuál ha sido el terremoto más fuerte de la historia?
El sismo más fuerte de la historia registrado fue el 22 de mayo de 1960. El evento ocurrió en Valdivia, Chile y alcanzó una magnitud de 9,5. Fue tal la fuerza de este temblor que desencadenó erupciones volcánicas y un tsunami que arrasó ciudades a lo largo de la costa chilena y cruzó el océano Pacífico hasta Japón, Hawaii y Filipinas. Se calcula que dejó al menos 2000 víctimas fatales y dos millones de personas afectadas.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
- 1
“Liberty Over Tyranny”: cómo reconocer las monedas que conmemoran el 250.º aniversario de EE.UU.
- 2
Habló el padre del agente del ICE que le disparó a una mujer en Minneapolis: “Mi hijo no será acusado de nada”
- 3
La banda mexicana que pide bajar todas sus canciones de Spotify por “patrocinar al ICE”: la respuesta de la plataforma
- 4
Dónde queda Groenlandia y a qué distancia está de Estados Unidos