Temblor en México: últimos sismos reportados hoy jueves 4 de septiembre

00:55 | Sismo a 18 km al NORESTE de MANZANILLO, Colima

Latitud: 19.186

Longitud: -104.223

Profundidad: 15

Magnitud: 4.4

Localización: 18 km al NORESTE de MANZANILLO, Colima

00:55 | ¿Cuál ha sido el terremoto más fuerte de la historia?

El sismo más fuerte de la historia registrado fue el 22 de mayo de 1960. El evento ocurrió en Valdivia, Chile y alcanzó una magnitud de 9,5. Fue tal la fuerza de este temblor que desencadenó erupciones volcánicas y un tsunami que arrasó ciudades a lo largo de la costa chilena y cruzó el océano Pacífico hasta Japón, Hawaii y Filipinas. Se calcula que dejó al menos 2000 víctimas fatales y dos millones de personas afectadas.

00:25 | Consejos sobre cómo actuar durante un terremoto:

Mantener la calma: Correr o gritar solo puede aumentar el riesgo de lesiones.

Agacharse, cubrirse y agarrarse: Si se está en un edificio, es importante buscar un lugar seguro debajo de un escritorio o mesa. Si se está al aire libre, hay que encontrar un lugar alto y alejado de edificios o árboles.

No usar el ascensor: dado que estos pueden quedar atrapados o caer durante un temblor.

Si se está en un automóvil: hay que detenerse y salir del vehículo. También se debe alejar de edificios, árboles y postes de luz.