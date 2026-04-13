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Temblor en México: últimos sismos reportados hoy lunes 13 de abril

Las últimas noticias y actualizaciones sobre los movimientos telúricos de este lunes en todo el territorio mexicano; qué magnitud y profundidad se reportaron; cómo actuar en caso de terremoto

Temblor en México: últimos sismos reportados hoy lunes 13 de abril
Temblor en México: últimos sismos reportados hoy lunes 13 de abril

¿Cuál es la diferencia entre sismo, temblor y terremoto?

Todos estos términos son sinónimos. De todos modos, se utiliza el término “sismo” cuando se hace referencia a cualquier movimiento de la corteza terrestre, sin importar su intensidad o las consecuencias que provocó. En tanto, el uso de “temblor” o “terremoto” sí se diferencia por estas características. Temblor es utilizado cuando el movimiento provocado por el sismo es leve y no ocasiona daños. Mientras tanto, el terremoto tiene una magnitud mayor, hasta el punto de causar víctimas o destrucción severa en las edificaciones.

¿Cuál es la diferencia entre sismo y terremoto?

En lo coloquial, se usa la palabra “sismo” para cualquier movimiento que se produce en la corteza terrestre. Este puede ser leve o bastante fuerte. En tanto, cuando se habla de un terremoto, quiere decir que las ondas sísmicas fueron tan intensas hasta el punto de causar daños y víctimas.

Consejos sobre cómo actuar durante un terremoto en un auto

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (SSN) les recomienda a quienes se encuentren dentro de un auto al momento de producirse un sismo, detenerse y salir del vehículo hacia un lugar seguro. Además, es importante mantenerse alejado de edificios, árboles y postes de luz.

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