Temblor en México: últimos sismos reportados hoy martes 21 de octubre

Las últimas noticias y actualizaciones sobre los movimientos telúricos de este martes en todo el territorio mexicano; qué magnitud y profundidad se reportaron; cómo actuar en caso de terremoto

¿Dónde es más probable que ocurra un terremoto en los Estados Unidos?

Estados Unidos es uno de los países donde hay más riesgo de que se produzca un terremoto. La costa oeste de este país es la más propensa a sufrir sismos por su cercanía con el “cinturón de fuego” o “anillo de fuego” del Pacífico, una de las regiones sísmicas y volcánicas más importantes y activas del mundo. Sin embargo, algunos estados del centro también pueden ser afectadas por este tipo de fenómeno natural por sus zonas montañosas.

Un reciente estudio de los expertos del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) subraya que casi el 75% del territorio estadounidense puede experimentar terremotos dañinos en el futuro. Washington DC, Filadelfia, Nueva York y Boston son algunos de los estados que entran en esta zona de riesgo. No obstante, los de mayor potencial en verse afectados siguen siendo California, Alaska y Hawái.

