Temblor en México: últimos sismos reportados hoy miércoles 10 de septiembre
Las últimas noticias y actualizaciones sobre los movimientos telúricos de este miércoles en todo el territorio mexicano; qué magnitud y profundidad se reportaron; cómo actuar en caso de terremoto
00:31 | Sismo a 59 km al SUROESTE de TONALA, Chiapas
- Latitud: 15.638
- Longitud: -94.06
- Profundidad: 75.6
- Magnitud: 4
- Localización: 59 km al SUROESTE de TONALA, Chiapas
00:25 | Consejos sobre cómo actuar después de un sismo:
- Verificar si hay heridos: Si se puede, ayudar a los demás.
- Alejarse de edificios o estructuras dañadas.
- No usar fósforos o encendedores: dado que puede haber fugas de gas.
- Mantenerse informado de las noticias: y seguir las instrucciones de las autoridades.
