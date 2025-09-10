LA NACION
Temblor en México: últimos sismos reportados hoy miércoles 10 de septiembre

Las últimas noticias y actualizaciones sobre los movimientos telúricos de este miércoles en todo el territorio mexicano; qué magnitud y profundidad se reportaron; cómo actuar en caso de terremoto

00:31 | Sismo a 59 km al SUROESTE de TONALA, Chiapas

  • Latitud: 15.638
  • Longitud: -94.06
  • Profundidad: 75.6
  • Magnitud: 4
  • Localización: 59 km al SUROESTE de TONALA, Chiapas

00:25 | Consejos sobre cómo actuar después de un sismo:

  • Verificar si hay heridos: Si se puede, ayudar a los demás.
  • Alejarse de edificios o estructuras dañadas.
  • No usar fósforos o encendedores: dado que puede haber fugas de gas.
  • Mantenerse informado de las noticias: y seguir las instrucciones de las autoridades.
