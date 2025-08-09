Temporada de la NBA comenzará el 21 de octubre con un Oklahoma City-Houston

La próxima temporada de la NBA, el campeonato estadounidense de básquetbol, comenzará el 21 de octubre con el partido entre los actuales campeones, Oklahoma City contra Houston, mientras que los Lakers de LeBron James y Luka Doncic recibirán a Golden State, informó el viernes por la noche el canal especializado ESPN.

El base canadiense Shai Gilgeous-Alexander, elegido el jugador más valioso de la liga la pasada temporada, recibirá en Oklahoma City a los Rockets, donde se espera el debut de su nueva estrella, el veterano Kevin Durant (36 años), doble campeón de la NBA con Golden Stade en 2017 y 2018.

Los partidos del campeonato se difundirán en Estados Unidos a través de la NBC, canal que volverá a emitir la NBA por primera vez desde hace 23 años.

La temporada 2025-2026 es la primera del nuevo contrato televisivo para la NBA, con una duración de once años y un monto total de US$76.000 millones, según estimaciones de los medios estadounidenses.

La programación de los partidos que se disputarán en Navidad también fue desvelada, con, entre otros encuentros, la visita de los San Antonio Spurs de la estrella francesa Victor Wembanyama a Oklahoma City y el duelo en el mítico Madison Square Garden de Nueva York entre los Knicks y los Cleveland Cavaliers.