"Tengo que mejorar las desconexiones", reconoce Alcaraz tras susto en US Open

Después de superar el martes su estreno en el Abierto de Estados Unidos, el tenista español Carlos Alcaraz reconoció que necesita mejorar los problemas de concentración que le llevaron a dejarse un set frente al australiano Li Tu, número 186 de la ATP.

El español, que persigue su tercera corona de Grand Slam consecutiva, acabó venciendo a Tu por 6-2, 4-6, 6-3 y 6-1 en la pista central de Nueva York.

Pregunta: ¿Qué le pareció su actuación?

Respuesta: "Estoy muy contento de pasar de ronda y me sentí bien en la pista. Creo que le pegué bien a la pelota, me moví bien. Tengo que mejorar algunas cosas si quiero seguir avanzando pero él también jugó un buen tenis y me sorprendió en el segundo set.

Ya he dicho muchas veces que tengo que mejorar el tema de las desconexiones. En el segundo set cometí muchos errores que no tocaban. De dos errores no forzados en el primer set pasé a 18 en el segundo. Es un gran cambio y por eso se me escapó".

P: ¿Qué le parece ser el segundo jugador que más rápido alcanzó las 60 victorias en Grand Slams, sólo detrás de John McEnroe por un partido?

R: "Es una gran estadística. No lo sabía pero para eso trabajamos día a día, para intentar ser mejor y llegar a rondas finales en cada torneo, sobre todo en los Grand Slams. Qué pena que por un partido haya ganado McEnroe (sonríe) pero es un honor compartir estas estadísticas con grandes leyendas del deporte".

P: "Usted es un gran aficionado al golf y vimos en Internet que jugó una partida con Casper Ruud en Nueva York. ¿Qué le llevó a jugar al golf? ¿Tiene aspectos que se puedan trasladar al tenis?

R: "Sí. Con Casper ya habíamos hablado de jugar y aquí por fin pudimos hacerlo. Él está en otro nivel en el golf, juega increíble. Hablamos mucho sobre lo bueno que es el golf para nosotros, para nuestra mente, para desconectar y ser mejores en la cancha. No podemos pensar las 24 horas, siete días a la semana, en el tenis. Tienes que tener tu vida y hacer y pensar en otras cosas".

LA NACION