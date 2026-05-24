Teoscar Hernández impulsa seis carreras y Dodgers remontan para aplastar 11-3 a Cerveceros

MILWAUKEE (AP) — Teoscar Hernández conectó un jonrón e igualó su mejor marca personal con seis carreras impulsadas para que los Dodgers de Los Ángeles apalearan el sábado 11-3 a los Cerveceros de Milwaukee.

El bullpen de Los Ángeles extendió a 36 su racha de entradas sin permitir carreras. Es la seguidilla más larga sin permitir carreras para un bullpen de los Dodgers desde al menos 1901.

Según Sportradar, es la más prolongada de cualquier bullpen de las Grandes Ligas desde septiembre de 2017, cuando los relevistas de Cleveland lanzaron 39 entradas consecutivas sin permitir anotaciones.

Alex Vesia, Kyle Hurt, Tanner Scott y Jonathan Hernández lanzaron una entrada cada uno como relevistas del abridor Roki Sasaki (3-3). Sólo uno de los cinco hits de Milwaukee llegó en las últimas siete entradas.

La última vez que el bullpen de los Dodgers permitió una carrera fue en una derrota 6-2 ante los Gigantes de San Francisco el 12 de mayo.

El dominicano Hernández conectó un jonrón de tres carreras en la cuarta entrada para poner a Los Ángeles al frente de manera definitiva. Impulsó una carrera con un sencillo en la octava y pegó un sencillo de dos carreras en la novena.

Los Dodgers perdían 3-0 antes de anotar cuatro carreras ante Robert Gasser (0-1) en la cuarta.

Freddie Freeman y Andy Pages iniciaron el ataque con dobles consecutivos. Con un out, Kyle Tucker recibió base por bolas. Luego, Hernández envió un lanzamiento en cuenta de 0-2 contra el poste de foul del jardín izquierdo.

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