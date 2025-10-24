Termina la demolición del ala este de la Casa Blanca, muestran imágenes satelitales

El ala este de la Casa Blanca fue demolida por completo para darle paso a la construcción de un nuevo salón de baile ordenado por el presidente Donald Trump, según imágenes satelitales publicadas este jueves.

La demolición del edificio coincidió con la revelación de una lista de donantes por parte de la Casa Blanca para construir el salón que costará US$300 millones. Incluye empresas como Amazon, Apple, Google, Meta y el gigante de defensa Lockheed Martin.

Un parche gris y marrón de escombros se ve ahora en el área que solía estar ocupada por el icónico edificio, según imágenes compartidas con la AFP por Planet Labs PBC y fechadas el jueves.

Las fotos satelitales tomadas hace solo un mes muestran intacta el ala este, que albergaba la oficina de la primera dama.

Los planes de derribar uno de los lugares más icónicos del mundo no solo generaron controversia entre críticos del proyecto, sino que están resultando mucho más costosos de lo que Trump anunció inicialmente, y ocurrió prácticamente sin aviso.

Cuando reveló sus planes en julio, Trump dijo que el nuevo salón de baile "no interferiría con el edificio actual" y que estaría cerca sin tocarlo.

Pero luego de que iniciaran los trabajos esta semana, dijo que lo consultó con arquitectos y que era mejor derribar toda el ala este en lugar de hacer una demolición parcial.

Además, el costo actualizado del salón es de US$300 millones, unos US$100 millones más de lo que la Casa Blanca había anunciado en julio.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca le dijo a la AFP que los US$300 millones son la cifra definitiva y que no iba a costarles "un centavo a los contribuyentes".

Además de las grandes tecnológicas, entre los donantes individuales está la familia del secretario de Comercio de Trump, Howard Lutnick, y los gemelos Cameron y Tyler Winklevoss, que se hicieron famosos como inversores rechazados en la película "La red social" sobre el nacimiento de Facebook.

Trump no reveló cuánto va a donar, pero les dijo a los reporteros que donará "lo que se necesite".

