Texans dominan 26-0 a Titans en su primera victoria de la temporada

HOUSTON (AP) — El novato Woody Marks tuvo una recepción de touchdown y corrió para otra anotación, y los Texans de Houston vencieron el domingo 26-0 a los Titans de Tennessee para su primera victoria de la temporada.

Es la tercera vez que los Texans dejan a un equipo sin anotar y la primera vez desde que blanquearon a los Titans 29-0 el 28 de noviembre de 2010. Los Titans no habían sido blanqueados desde una derrota 16-0 en Denver el 13 de octubre de 2019.

C.J. Stroud lanzó para 233 yardas y dos touchdowns mientras los Texans anotaron tres touchdowns en el cuarto cuarto el domingo para asegurar el juego e igualar su total de TD en los tres juegos anteriores combinados.

Marks tuvo 69 yardas por tierra y 50 yardas por recepción.

La derrota deja a los Titans con 0-4 y extiende su racha a diez derrotas, remontándose a la temporada pasada, para igualar su racha más larga desde que se mudaron de Houston a Tennessee en 1997. Su racha anterior ocurrió cuando perdieron los últimos diez juegos de la temporada 2014.

Ka’imi Fairbairn hizo goles de campo de 47 y 43 yardas en la primera mitad para dar la ventaja a los Texans y falló desde 54 yardas en la primera serie de Houston de la segunda mitad.

Los Titans tuvieron oportunidades de anotar en la primera mitad, pero Joey Slye falló intentos de gol de campo de 41 y 43 yardas.

Danielle Hunter capturó a Ward dos veces y otros cuatro jugadores golpearon al novato, quien ha sido capturado 17 veces esta temporada.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes