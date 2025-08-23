Texas adopta mapa electoral dirigido a preservar mayoría legislativa de Trump

Legisladores del estado de Texas aprobaron la mañana del sábado un nuevo mapa electoral dirigido a crear cinco circunscripciones favorables a los republicanos para ayudar a ese partido a mantener el control del Congreso estadounidense en las elecciones intermedias de 2026.

Los senadores votaron divididos por línea partidaria 18-11 poco tras más de ocho horas de debate.

La senadora demócrata Carol Alvarado intentó bloquear la votación, pero una moción de procedimiento de los republicanos lo impidió.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, deberá ratificar el nuevo mapa para que entre en vigor.

El presidente Donald Trump presionó a la mayoría republicana de Texas a modificar las circunscripciones electorales del estado para reducir las posibilidades de que los demócratas tomen control de la Cámara de Representantes en las legislativas de 2026.

En California, el estado más poblado del país, los demócratas respondieron con la misma estrategia.

El gobernador demócrata Gavin Newsom, un implacable crítico de Trump, propuso un mapa californiano que daría a su partido hasta cinco escaños adicionales para socavar la iniciativa texana.

El jueves, la legislatura estatal de California aprobó ese plan por abrumadora unanimidad, con una contundente mayoría en ambas cámaras, controladas por los demócratas.

El legislativo de California aprobó también la organización de un referéndum en noviembre para consultar a los votantes si desean modificar temporalmente los límites de sus distritos electorales para las elecciones.

"Estamos respondiendo a lo que nos ha pasado en Texas", dijo Newsom en una entrevista con el podcaster David Pakman.

Otros estados también buscan modificar sus mapas electorales para darle ventaja al partido mayoritario en las elecciones de 2026.

Los demócratas esperan que la baja popularidad de Trump les ayude a tomar control de la cámara baja del Congreso.