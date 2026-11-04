Adiós Greg Abbott: cuándo comienza el mandato de Gina Hijonosa en Texas

Tras ganar las elecciones del 3 de noviembre, Gina Hijonosa se prepara para iniciar su primer mandato como la primera gobernadora demócrata y de raíces latinas de Texas. Tras vencer a Greg Abbott, que buscaba su tercer período, deberá esperar hasta enero de 2027 para asumir como líder estatal.

¿Cuándo comienza el nuevo mandato de Gina Hinojosa en Texas?

La Constitución de Texas, en su artículo IV, sección 4, dispone que el gobernador electo debe asumir el cargo el primer martes posterior a la organización de la Legislatura estatal, o tan pronto como resulte posible.

Según el Consejo Legislativo de Texas, la 90ª Legislatura comienza su período ordinario el martes 12 de enero de 2027, a las 12 hs, en Austin, capital del estado. Es por esto que la fecha prevista para el inicio del nuevo mandato de Hinojosa es el martes 19 de enero de 2027.

¿Cuánto dura el mandato de Gina Hinojosa como gobernadora de Texas?

El período de Hinojosa tendrá una duración constitucional de cuatro años, por lo que corresponderá al ciclo 2027-2031. La Constitución estatal establece que el gobernador permanece en funciones durante ese plazo o hasta que su sucesor asuma formalmente el cargo.

La propuesta de Abbott para prohibir docentes con visas H-1B en Texas

Hinojosa marca un hito histórico tras resultar electa como la primera gobernadora latina de Texas. La legisladora estatal del Partido Demócrata tiene ascendencia mexicana y, además de ser la primera mujer en asumir el cargo desde Ann Richards en 1991, se impuso sobre el republicano Greg Abbott, quien llevaba más de diez años al frente del estado y es un destacado aliado del presidente Donald Trump.

El triunfo de la dirigente rompe con más de tres décadas de dominio del Partido Republicano en los cargos ejecutivos de la jurisdicción y se suma a la tendencia general que devolvió el control de ambas cámaras del Congreso a la oposición a nivel nacional.

Texas no establece un límite constitucional de mandatos para el cargo de gobernador. Por ese motivo, la demócrata podría presentarse a la reelección en múltiples ocasiones, siempre que cumpla con los requisitos correspondientes.

¿Qué establece la Constitución de Texas para asumir como gobernador?

Además de determinar la duración del mandato y el procedimiento de investidura, el artículo IV de la Constitución de Texas fija las condiciones que deben cumplir quienes ocupan la gobernación. La Secretaría de Estado de Texas identifica tres requisitos principales:

Tener al menos 30 años

Ser ciudadano estadounidense

Haber residido en Texas durante los cinco años inmediatamente anteriores a la elección

¿Qué sucede después de las elecciones de Texas de 2026 y antes de la asunción?

Aunque la votación para gobernador se realizó el 3 de noviembre de 2026, el proceso electoral contempla una serie de procedimientos administrativos antes de la investidura. Según el calendario oficial de la Secretaría de Estado de Texas, las principales fechas posteriores a los comicios son:

21 de noviembre de 2026: primer día habilitado para que el gobernador realice el cómputo oficial estatal de los resultados

primer día habilitado para que el gobernador realice el cómputo oficial estatal de los resultados 7 de diciembre de 2026: fecha límite para completar ese cómputo oficial estatal

- El dirigente republicano ocupa la máxima autoridad del Poder Ejecutivo texano desde 2015 @govabbottpress

Hinojosa centró su propuesta en la economía y la educación para competir contra Abbott

La candidata demócrata afianzó su estrategia de campaña para las elecciones a gobernador de Texas en el costo de vida, la educación pública y el acceso a los servicios esenciales.

En el marco de su enfrentamiento electoral contra el republicano Greg Abbott, buscó instalar una plataforma orientada a aliviar los gastos de las familias locales bajo la premisa de volver a colocar el “sueño americano” en el centro del debate político.

Durante una entrevista difundida a través de su cuenta de X, la dirigente remarcó que las prioridades de la gestión estatal deben volcarse a solucionar los problemas cotidianos de la población y acusó a su rival de desviar la atención hacia disputas ideológicas.

“Greg Abbott es un maestro del juego de manos. Con una mano nos distrae con las guerras culturales y los temas sociales. Con la otra toma nuestro dinero para entregárselo a sus donantes multimillonarios”, afirmó Hinojosa.