Adiós Greg Abbott: Trump le da la espalda al gobernador saliente de Texas tras perder las elecciones 2026

Gina Hinojosa es la nueva gobernadora de Texas tras ganar una reñida contienda contra el actual gobernador, Greg Abbott. Minutos después de conocerse los resultados, el presidente Donald Trump responsabilizó al republicano de su derrota al denominarlo “RINO” (Republicano de nombre, en español).

El mensaje de Donald Trump a Greg Abbott tras su derrota

El mandatario reaccionó a las elecciones estatales en su cuenta de Truth Social. Allí, aseguró que Abbott perdió frente a Hinojosa por actuar como un republicano moderado durante los últimos seis meses de campaña.

Donald Trump asegura que Greg Abbott perdió la gobernación en Texas por actuar como un republicano moderado Truth Social/@realDonaldTrump

“Si Greg Abbott, el gobernador de Texas, no se hubiera convertido en un RINO en los últimos seis meses de su carrera política, no habría perdido. Volvió a su fórmula original, ¡y no fue nada agradable!“, dijo Trump.

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