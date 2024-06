Ciudadanía para más de 500.000 inmigrantes: Greg Abbott amenaza a Joe Biden con tomar “acciones legales”

Escuchar

En una nueva confrontación a meses de las elecciones presidenciales, el gobernador de Texas, Greg Abbott, volvió a apuntar contra el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. En este caso, el mandatario del estado fronterizo con México amenazó con tomar acciones legales frente a la nueva política que busca otorgarle la ciudadanía a más de medio millón de inmigrantes.

El gobernador de Texas condenó las propuestas fronterizas del presidente Biden Facebook Greg Abbott

A través de una declaración emitida el pasado martes 18 de junio, Abbott se mostró claramente en contra de las medidas anunciadas por la Casa Blanca que benefician a inmigrantes ilegales. “Ya han pasado más de una década violando nuestras leyes”, enfatizó en contra de los extranjeros que ingresan al territorio estadounidense de manera ilegal.

“El anuncio de amnistía masiva del presidente Biden es flagrantemente ilegal y es una desesperada búsqueda de votos en su fallida campaña de reelección”, disparó el mandatario en un comunicado oficial. En este sentido, explicó que “la propuesta de amnistía del presidente Biden, al igual que las propuestas de Acción Diferida Para La Responsabilidad Parental (DAPA, por sus siglas en inglés) y Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) del presidente Obama, será anulada por los tribunales por una razón simple: es el Congreso, no el Presidente, quien tiene la autoridad para hacer o cambiar las leyes de inmigración”.

Las patrullas fronterizas están muy activas en El Paso @GregAbbott_TX

“En lugar de resolver la crisis fronteriza que él causó, la amnistía masiva del presidente Biden será otro imán para atraer a migrantes a cruzar ilegalmente nuestra frontera. Él necesita dejar de reescribir la ley de inmigración y empezar a aplicarla”, aseveró Abbott.

Abbott aseguró que las políticas migratorias de Biden tienen un objetivo electoral

Más adelante, el gobernador de Texas insistió en la idea de que las medidas del actual presidente de EE.UU. se toman debido a que se encuentran en la previa de las elecciones del 5 de noviembre. “Biden engañó al pueblo estadounidense haciéndoles pensar que está tomando medidas reales para asegurar la frontera al emitir una orden ejecutiva vacía que, en cambio, invitará a miles de inmigrantes ilegales no examinados a seguir cruzando nuestra frontera sur diariamente”, enfatizó.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció una importante medida migratoria Evan Vucci - AP

“Ahora, está redoblando sus esfuerzos al ofrecer amnistía masiva a cientos de miles de inmigrantes ilegales que ya están en el país. Las políticas irresponsables del presidente Biden ya han permitido que más de 11 millones de inmigrantes ilegales, incluidos criminales peligrosos, miembros de pandillas y terroristas, ingresen a Estados Unidos”, sentenció. Por último, concluyó: “Nuestro país no puede sobrevivir otros cuatro años de estas peligrosas políticas de fronteras abiertas”.

El segundo cruce de Abbott a Biden en el mismo mes

La relación entre Greg Abbott y Joe Biden nunca fue la mejor y los roces entre ambos dirigentes políticos se replicaron en el último tiempo. A comienzos del corriente mes de junio, el presidente norteamericano anunció el cierre temporal de la frontera con México a solicitantes de asilo y migrantes cuando la cifra de entradas irregulares al país sea excesiva

Ante esta situación, el gobernador de Texas sostuvo que ese anuncio no fue “más que una cortina de humo para las fallidas políticas de frontera abierta”. “Esta orden ejecutiva no hará más que fomentar una invasión en nuestro país, invitando a miles de inmigrantes ilegales no verificados a cruzar la frontera cada día, exactamente lo contrario de cerrar la frontera”, se quejó entonces.

LA NACION