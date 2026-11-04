Colaboración con el ICE y qué puede cambiar para los inmigrantes en Texas con Gina Hinojosa como gobernadora

Con el 52,8% de los votos, Gina Hinojosa se convirtió en gobernadora de Texas. Durante su campaña, propuso destinar los recursos estatales a reforzar la frontera y exigir estándares básicos de seguridad y transparencia en los operativos migratorios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

¿Revés para el ICE en Texas? La postura migratoria de Hinojosa

La demócrata propone una agenda centrada en la rendición de cuentas, la protección de las familias y una gestión fronteriza pragmática. En una entrevista con Politico a fines de septiembre, afirmó que, de ganar las elecciones del 3 de noviembre, respaldaría la creación de una ruta hacia el estatus legal para los inmigrantes trabajadores.

“Creo que debería existir una vía hacia la legalidad para las personas que respetan la ley y que llevan 20 años en nuestro país. Es lo que la mayoría de los texanos esperan y desean: que haya una forma de sacar a estas personas de la sombra, manteniendo intactas nuestras comunidades y nuestras familias”, señaló.

Con respecto a los operativos migratorios del ICE, sostuvo que las formas de aplicación de la ley tenían que cumplir con estándares básicos de seguridad y transparencia. Esto incluía el uso obligatorio de cámaras corporales, cámaras en patrullas e identificación clara de los agentes durante las redadas.

Las recientes operaciones del ICE en Sacramento generaron un ambiente de angustia y temor entre los residentes locales ICE

También aclaró que la abolición de la agencia era un tema federal fuera de la jurisdicción de la gobernación. Sin embargo, condenaba las detenciones que generaban temor en las familias y perjudicaban la economía de los comercios e industrias locales.

“Eso no es algo sobre lo que un gobernador tenga voz ni voto [en relación con la abolición del ICE]. Ni siquiera lo he considerado. Pero lo que sí voy a decir es que lo que pasa ahora con los operativos es inaceptable y nos hace a todos menos seguros”, dijo.

El acuerdo 287 (g) en Texas y los posibles cambios con Hinojosa

Desde el 1° de enero de 2026, la SB 8 entró en vigor en Texas. Dicha normativa exige que el sheriff de todos los condados que operen una cárcel debe solicitar a la entidad federal participar en un acuerdo 287(g). La fecha límite para que cada agente cumpla es el 1° de diciembre.

Gina Hinajosa condena las redadas coordinadas por el ICE AP Photo/Ashley Landis

En ese contexto, Hinojosa expresó en un comunicado de prensa que no permitiría que “Texas sirva de base para operaciones que aterrorizan a las familias y enriquecen a sus donantes”.

Cuándo inicia el mandato de Gina Hinojosa en Texas

Según la Constitución de Texas, el gobernador electo debe asumir el cargo el primer martes posterior a la organización de la Legislatura estatal, o tan pronto como resulte posible.

La 90ª Legislatura comienza su período ordinario el martes 12 de enero de 2027 a las 12 hs (hora local), según el Consejo Legislativo de Texas. Por tanto, la fecha prevista para el inicio del nuevo mandato de Hinojosa es el martes 19 de enero de 2027.