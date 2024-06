Cuánto cuesta un Airbnb en Houston para el partido de México vs Jamaica

Escuchar

Arranca la Copa América y el nerviosismo y las expectativas de los hinchas mexicanos crece cada vez más. Muchos de ellos, incluso, preparan sus valijas para viajar a Houston y alentar a su seleccionado en el cruce contra Jamaica, el próximo 22 de junio, por el primer partido del Grupo B.

Pero antes de disfrutar del espectáculo en el estadio hay algo incluso más importante: resolver el tema del alojamiento. Pensando en quienes parten de Houston y no saben dónde alojarse ni si los lugares disponibles son caros o económicos, seleccionamos tres opciones de Airbnb valoradas por los huéspedes que reflejan los precios actuales.

Uno de las alojamientos recomendados en la plataforma es una habitación privada, con una calificación de 4.88 estrellas, que se encuentra en el tercer piso de una vivienda unifamiliar y proporciona un baño privado temático y acceso a una cocina compartida. Se ofrece por US$ 38 la noche. Una estadía, por ejemplo, del 21 al 23 de junio, totaliza los US$ 92, lo que incluye US$ 5 por la tarifa de limpieza y US$ 11 por el servicio de Airbnb.

Fotografía: Peter Byrne/PA Images via Getty Images Peter Byrne - PA Images - PA Images

Además, este hospedaje tiene un patio trasero completamente cerrado, ideal para relajarse después del partido, y un jacuzzi también para compartir, entre otras comodidades como lavarropa y secarropa gratuito.

Barrio histórico

Otra posibilidad que se encuentra en la plataforma es una habitación en el histórico barrio de Third Ward. Podríamos definirla como una experiencia más auténtica, en un área conocida por su vida cultural y por ser el hogar de Beyoncé. Además, ofrece una rica historia y proximidad a zonas emblemáticas de Houston.

Este alojamiento está situado en el primer piso de un apartamento de garaje adyacente a la casa principal y ofrece una habitación con dos cuchetas. Los huéspedes tienen acceso a una cocina y baño compartido (a diferencia del anterior), wifi gratuito y estacionamiento en la propiedad. Al igual que la anterior opción, cuenta con lavarropas, secadora y aire acondicionado.

En este caso, el costo por noche es de US$ 30, sumando un total de US$ 86 por dos noches, incluidos US$ 15 por la tarifa de limpieza y US$ 11 por el servicio de Airbnb.

Aníbal Greco - LA NACIÓN

La tercera opción tiene un precio de US$ 57 por noche. Un poco más elevado que los casos anteriores. En total, del 21 al 23 de junio, sería un valor US$ 153, incluyendo los US$ 20 de tarifa de limpieza y US$ 19 de tarifa de servicio. Ubicado en una vivienda unifamiliar, como el primer caso, brinda una habitación con baño privado en el segundo piso. También, los huéspedes tienen acceso a una cocina y lavandería en el lugar.

Además, brindan un sistema de check-in autónomo con cerradura de teclado, lo que facilita la llegada y salida. El lugar también cuenta con estacionamiento gratuito en la calle, aire acondicionado y todas las comodidades necesarias para pasar unos días tranquilo y sin preocupaciones.

Para los hinchas mexicanos que viajan a Houston para disfrutar del partido México vs Jamaica, estas opciones de Airbnb pueden servirles para orientarse en cuanto a costos y servicios disponibles. No se duerman y reserven pronto.

LA NACION