Gina Hinojosa, gobernadora electa que destronó a Greg Abbott en Texas: “Demostramos que todo es posible”

Las elecciones generales a la gobernación de Texas contaron con un resultado sorpresivo. La demócrata Gina Hinojosa venció al actual gobernador, Greg Abbott, con el 52,9% de los sufragios, según AP. En su primer discurso, enfatizó que en el estado, sin importar el origen ni lo humildes que sean los comienzos, la vida de una persona puede superar sus sueños.

El primer discurso de Gina Hinojosa como gobernadora electa de Texas

Hinojosa se dirigió a sus votantes minutos después de que AP publicara sus proyecciones electorales. En su discurso, señaló que todo era posible en Texas, pese a las dudas iniciales y los resultados de las encuestas que se dieron a conocer durante su campaña.

“Lo logramos”, dijo con una sonrisa. “Todo es más grande en Texas, incluso la sorpresa de esta victoria. Esta noche impresionamos al mundo y demostramos que todo es posible”.

Asimismo, enfatizó que en el estado, sin importar el origen ni lo humildes que sean los comienzos, la vida de una persona puede superar sus propios sueños. Por tanto, prometió gobernar para todos los texanos bajo una “estricta rendición de cuentas”.

“Su gobierno les pertenece a ustedes. Como su gobernador, nunca lo olvidaré. No habrá un conjunto de reglas especiales para los ricos, no se mirará hacia otro lado cuando alguien de mi propio partido actúe mal y no habrá excusas para la corrupción”, aseguró.

Quién es Gina Hinojosa, la nueva gobernadora de Texas

Hinojosa nació el 8 de diciembre de 1973 en Río Grande Valley, Texas. Creció en Brownsville y obtuvo su título de abogada en la Universidad George Washington, según consignó su biografía oficial.

Comenzó su carrera política por una problemática familiar. Cuando el estado amenazó con cerrar la escuela primaria de su hijo por recortes presupuestarios, organizó a otros padres, se presentó a elecciones y ganó un puesto en la Junta Escolar del Distrito Escolar Independiente de Austin en 2012.

Gina Hinojosa es abogada y comenzó su carrera política tras la posibilidad de que cerraran la escuela de su hijo Sandra Dahdah - ZUMA Press Wire DPA

Desde allí, logró mantener abierta la escuela y proteger el resto de las instituciones públicas del distrito. En 2015, sus compañeros la eligieron presidenta de la junta.

En 2017, Hinojosa asumió su banca en la Cámara de Representantes de Texas, donde se convirtió en una de las voces más críticas contra la administración de Abbott.

Cuándo comienza el mandato de Hinojosa en Texas

Tras vencer a Abbott el pasado 3 de noviembre, la demócrata deberá esperar hasta enero de 2027 para asumir como líder estatal. Según la Constitución de Texas, el gobernador electo debe asumir el cargo el primer martes posterior a la organización de la Legislatura estatal, o tan pronto como resulte posible.

La 90ª Legislatura comienza su período ordinario el martes 12 de enero de 2027 a las 12 hs (hora local), según el Consejo Legislativo de Texas. Por tanto, la fecha prevista para el inicio del nuevo mandato de Hinojosa es el martes 19 de enero de 2027.