La cúpula de calor persiste en Texas: de qué se trata este fenómeno que alcanza temperaturas extremas

Las altas temperaturas continúan azotando al sur de Estados Unidos y Texas no es la excepción. En algunas partes del llamado “estado de la estrella solitaria” rige una alerta por calor excesivo y, producto de la masa de aire cálido conocida como domo o cúpula de calor, las marcas térmicas podrían superar 43°C en las próximas horas.

El Servicio Meteorológico Nacional de EE.UU. (NWS, por sus siglas en inglés) emitió una alerta por calor excesivo en los condados de El Paso y Hudspeth, así como también en el valle del Río Grande, al suroeste de Texas, donde se esperan desde el miércoles al mediodía hasta el sábado por la mañana temperaturas entre 40°C y 43,3°C.

Las temperaturas en algunas partes de Texas podrían superar los 43 grados en las próximas horas (Jason Fochtman/Houston Chronicle vía AP)

Según el mapa de riesgo por calor de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), gran parte del sur de Texas se encuentra bajo un nivel de riesgo moderado, en condados como Cameron, Willacy, Hidalgo, Starr, Jim Hogg, Brooks, Kenedy, Zapata, Kleberg, Duval, Jim Wells, Webb, Nueces, San Patricio, Aransas, Refugio, Live Oak, Bee, McMullen, Dimmit, Maverick y Calhoun.

El mapa de riesgo de calor en Texas NOAA

También afrontan una situación similar algunos sectores ubicados al oeste de San Antonio y al norte de Houston. Sin embargo, el nivel de riesgo extremo, señalado en rojo en el mapa, abarca ciudades como Laredo, en Webb; Del Río, en Val Verde; Río Grande, en Starr; y Brownsville, en Cameron. También en el condado de La Salle.

Qué es la cúpula de calor

Los meteorólogos adjudican estas condiciones climáticas extremas a lo que algunos llaman un “domo de calor” o “cúpula de calor”, según indicó AP. En concreto, se trata de “un área de fuerte alta presión centrada sobre el sur del Golfo de México y el norte de Centroamérica que bloquea la formación de nubes y provoca mucho sol y altas temperaturas”. En ese sentido, el sistema de alta presión, por cuestiones físicas, atrapa el calor y lo mantiene.

Shawn Bhatti, meteorólogo del NWS Miami, explicó en diálogo con ese medio que los vientos del sur provenientes de los trópicos transportan el aire cálido y húmedo hacia el norte desde el ecuador, lo que contribuye a condiciones inusualmente cálidas.

En las zonas donde se produce el domo de calor, las temperaturas no descienden lo sufiente durante la noche como para generar un alivio (Foto AP/Marco Ugarte) Marco Ugarte - AP

No obstante, el término causa una enorme polémica, ya que otros especialistas plantean que es una traducción imprecisa del inglés Heat Dome. Aun así, su uso se ha extendido en los contextos de las condiciones como las actuales.

El concepto se usa en Estados Unidos para describir una zona de ese país donde se registran temperaturas más altas. Por ejemplo, en los mapas se suele dibujar un círculo en esta área en cuestión.

Sin embargo, su traducción literal (“domo de calor”) genera interpretaciones incorrectas en Hispanoamérica, ya que muchas veces se suele señalar este fenómeno como el responsable de que la atmósfera se cierre (como un domo) y que eso pueda provocar una menor cantidad de oxígeno. No obstante, todos esos son planteamientos que resultan falsos y que no se coinciden con la experiencia científica. Es decir, no se genera ningún “domo” atmosférico.

