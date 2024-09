Pocos lo saben, pero esta es la realidad del impuesto a la propina en Texas

Dejar propina a los empleados que prestan servicios es común en Estados Unidos y Texas no es la excepción. En el caso de los restaurantes, por ejemplo, el gobierno del estado de la estrella solitaria tiene algunas consideraciones que involucran el impuesto sobre la venta. Así funciona.

A través del sitio web de la oficina del Contralor de Cuentas Públicas de Texas se indican cuáles son las consideraciones especiales con la propina.

Las propinas voluntarias o las que sean menos del 20% no deben ser registradas Unsplash

“No se paga impuesto sobre cualquier tipo de propina voluntaria que el cliente paga en adición al precio de su comida. No se debe impuesto sobre la propina obligatoria del 20% o menos, la cual se encuentra claramente marcada como tip o gratuity en la cuenta del cliente y distribuida a los empleados que regularmente proveen el servicio”, indica. No obstante, este caso cambia completamente cuando las propinas exceden el 20%, ya que estas son imponibles.

Impuestos sobre la propina: cómo funciona en Estados Unidos

A nivel macro, Servicio de Impuestos Internos (IRS, según sus siglas) informó que todas las propinas que reciba un empleado, sean en efectivo o en otros métodos de pago, se consideran ingresos y están sujetas a impuestos al Seguro Social y a Medicare. El empleador deberá llevar un registro de las cuentas que ingresen, para abonar el respectivo impuesto federal del mes.

Los impuestos que se cobran son por servicios sociales y servicios de Medicare. Unsplash

No obstante, cuando la propina del empleado durante ese mes no supera los 20 dólares, no es necesario registrarlo y no se deben retener impuestos por ese monto. El asalariado tiene la responsabilidad de llevar la cuenta de sus propinas, declararle el número final a su jefe y presentarlo en su declaración de impuestos sobre los ingresos personales.

De acuerdo con el sitio web oficial del gobierno de Estados Unidos, la IRS considera como propina:

Las gratificaciones en efectivo ofrecidas por el cliente.

ofrecidas por el cliente. Las propinas pagadas con tarjeta de crédito, débito, de regalo o cualquier otro método de pago electrónico .

. El valor de propinas entregadas en formas que no sean en efectivo , como boletos o artículos de valor.

, como boletos o artículos de valor. Las gratificaciones recibidas de otros empleados como parte de agrupaciones de propinas, planes de compartir propinas u otra manera formal o informal para compartir las propinas.

¿Se eliminará el impuesto a las propinas en EE.UU.?: las propuestas de Harris y Trump

En este contexto de campaña electoral, con las elecciones presidenciales 2024 aproximándose, los principales candidatos, Kamala Harris y Donald Trump, hicieron una promesa tentadora para los empleadores estadounidenses: la eliminación del impuesto a las propinas.

En un principio, la candidata demócrata propone comenzar por quitarle el impuesto a los trabajadores de servicios y hostelería que ganen menos que 75.000 dólares al año, cobrando únicamente las retenciones en la nómina que financian la seguridad social o el Medicare. A su vez, promete defender el aumento del salario mínimo, que en este momento es de 2,13 dólares la hora para los trabajadores con propinas.

Continúan los cruces entre Kamala Harris y Donald Trump (AP Foto)

La propuesta de Harris llegó dos meses después de que el republicano lanzara una política similar, después de entablar una conversación con una camarera de Las Vegas sobre las propinas gravadas. “Esta es una idea de Trump. Ella no tiene ideas, solo me las roba”, publicó Trump en su cuenta de Truth Social.

LA NACION