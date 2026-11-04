Quién es Gina Hinojosa, la gobernadora electa de Texas de ascendencia latina que destronó a Greg Abbott

Gina Hinojosa, del Partido Demócrata, dio el batacazo en Texas en las elecciones del 3 de noviembre al vencer a Greg Abbott, que buscaba su cuarto mandato. La abogada demócrata, de 51 años, centró su campaña en la defensa de los trabajadores y la educación pública.

Ganó Hinojosa en una contienda que hizo historia en Texas

Hinojosa dio el batacazo en el Estado de la Estrella solitaria y se convirtió en la primera gobernadora de ascendencia demócrata de Texas en tres décadas.

La legisladora estatal del Partido Demócrata, alcanzó un hito tras imponerse frente a Greg Abbott. Con su triunfo, la dirigente rompió con una hegemonía de más de tres décadas conservadoras en los cargos ejecutivos de la jurisdicción y se transformó en la primera mujer al frente del estado desde Ann Richards, en 1991.

En su primer discurso como gobernadora electa, Hinojosa remarcó el acompañamiento del electorado e inscribió su perfil personal y familiar en el proceso electoral. “Yo nunca me había propuesto ser una figura política. Yo soy una madre de familia. Soy una mamá que ha dado todo por sus hijos, que cree en sus maestros y que cree en las escuelas públicas de Texas”, afirmó Hinojosa, al tiempo que sentenció: “Pero Texas nos pertenece”.

Quién es Gina Hinojosa, la gobernadora electa de Texas

Gina Hinojosa, de 51 años, creció en Brownsville, estudió en escuelas públicas locales y luego se graduó de la Universidad de Texas, antes de obtener su título de abogada en la Universidad George Washington.

Según detalla su web oficial, su carrera comenzó como abogada de derechos civiles y sindical, con la representación de trabajadores que reclamaban mejores salarios y beneficios.

La política demócrata formó parte del equipo legal que demandó al exlíder de la Cámara de Representantes, Tom DeLay, por lavado de dinero, un caso emblemático que consolidó su reputación como defensora contra la corrupción política.

El ingreso a la política de Hinojosa fue una consecuencia directa de su vida familiar. Cuando el estado amenazó con cerrar la escuela primaria de su hijo por recortes presupuestarios, organizó a otros padres, se presentó a elecciones y ganó un puesto en la Junta Escolar del Distrito Escolar Independiente de Austin en 2012.

Desde allí, logró mantener abierta la escuela y proteger el resto de las instituciones públicas del distrito. En 2015, sus compañeros la eligieron presidenta de la junta.

¿Gina Hinojosa es latina?

La representante tiene ascendencia mexicano-estadounidense. Nació y se crio en Río Grande Valley, donde hay una gran población latina, algo que destaca en su campaña, con su enfoque en temas relevantes para este grupo demográfico.

Gilberto Hinojosa, el padre de Gina, fue juez y presidente del Partido Demócrata en Texas Gentileza The Texas Tribune

La legisladora que enfrentó a los multimillonarios en Texas

En 2017, Hinojosa asumió su banca en la Cámara de Representantes de Texas, donde se convirtió en una de las voces más críticas contra la administración de Abbott.

En su discurso de campaña apuntó contra los grandes intereses económicos. “Nuestra lucha en este momento es contra los multimillonarios y las corporaciones que están aumentando los precios, cerrando nuestras escuelas vecinales y privando a los texanos de atención médica básica. Para ellos trabaja Greg Abbott. Yo me postulo para gobernadora porque quiero trabajar para ti”, afirmó en el video de lanzamiento de su campaña.

Durante su gestión, impulsó una inversión de más de US$11.000 millones en educación pública y promovió leyes para reducir las pruebas estandarizadas y mejorar los salarios de los maestros. Además, patrocinó una medida que garantizó casi US$1000 millones en fondos federales destinados a la atención médica de personas sin hogar en el condado de Travis.

La representante también fue clave en la aprobación de la reforma corporativa más importante de la década en Texas, que creó la figura de las corporaciones de beneficio público, empresas con fines sociales que buscan equilibrar rentabilidad y responsabilidad comunitaria.

¿Cuándo comienza el nuevo mandato de Gina Hinojosa en Texas?

La Constitución de Texas, en su artículo IV, sección 4, dispone que el gobernador electo debe asumir el cargo el primer martes posterior a la organización de la Legislatura estatal, o tan pronto como resulte posible.

Según el Consejo Legislativo de Texas, la 90ª Legislatura comienza su período ordinario el martes 12 de enero de 2027, a las 12 hs, en Austin, capital del estado. Es por esto que la fecha prevista para el inicio del nuevo mandato de Hinojosa es el martes 19 de enero de 2027.

Hinojosa centró su propuesta en la economía y la educación para competir contra Abbott

La candidata demócrata afianzó su estrategia de campaña para las elecciones a gobernador de Texas en el costo de vida, la educación pública y el acceso a los servicios esenciales.

En el marco de su enfrentamiento electoral contra el republicano Greg Abbott, buscó instalar una plataforma orientada a aliviar los gastos de las familias locales bajo la premisa de volver a colocar el “sueño americano” en el centro del debate político.

Durante una entrevista difundida a través de su cuenta de X, la dirigente remarcó que las prioridades de la gestión estatal deben volcarse a solucionar los problemas cotidianos de la población y acusó a su rival de desviar la atención hacia disputas ideológicas.

“Greg Abbott es un maestro del juego de manos. Con una mano nos distrae con las guerras culturales y los temas sociales. Con la otra toma nuestro dinero para entregárselo a sus donantes multimillonarios”, afirmó Hinojosa.