Gina Hinojosa derrota a Greg Abbott y hace historia como la primera gobernadora demócrata de Texas en décadas

Gina Hinojosa marca un hito al convertirse en gobernadora de Texas. La demócrata venció a Greg Abbott, quien apostaba por un cuarto mandato en un estado tradicionalmente republicano. Asimismo, James Talarico se hizo con el Senado al derrotar a Ken Paxton.

Gina Hinojosa, la demócrata que desafió a Gregg Abbott y es la nueva gobernadora

Hinojosa tiene 51 años, creció en Brownsville y se graduó de la Universidad de Texas antes de obtener su título de abogada en la Universidad George Washington, según consignó su sitio web.

La legisladora Hinojosa llamó a los jóvenes a votar en los comicios del 3 de noviembre

Su carrera comenzó como abogada de derechos civiles y sindical, con la representación de trabajadores que reclamaban mejores salarios y beneficios.

Luego, en 2017, asumió su banca en la Cámara de Representantes de Texas, donde se convirtió en una de las voces más críticas contra la administración Abbott.

Talarico ocupará el escaño de John Cornyn en el Senado

Además del triunfo de Hinojosa en los comicios a gobernador, se confirmó que James Talarico será el nuevo sucesor de John Cornyn tras una contienda marcada por una pequeña brecha de menos de dos puntos porcentuales.

James Talarico nació el 17 de mayo de 1989 en Round Rock, Texas. Tras finalizar sus estudios secundarios, obtuvo una licenciatura de Artes en la Universidad de Texas en Austin y una maestría en Educación, con especialización en Política Educativa, en la Universidad de Harvard.

James Talarico cuenta con una maestría en Educación, con especialización en Política Educativa, en la Universidad de Harvard Getty Images via AFP

En 2018, cuando tenía 28 años, fue electo legislador por el Distrito 52 con el 51,7%, según el Texas Tribune, convirtiéndose así en el miembro más joven de la Cámara estatal en ese momento.

Qué proyectaban las últimas encuestas sobre las elecciones de Texas 2026

Los sondeos proyectaban una leve ventaja para el actual gobernador Abbott sobre Hinojosa y una contienda reñida entre Talarico y Paxton. Según una encuesta de ActiVote realizada entre el 17 y 21 de octubre, Abbott registraba una intención del voto del 52,5% frente al 47,5% de Hinojosa.

Por su parte, el mismo sondeo ubicaba a Talarico al frente de la contienda por el Senado, con el 51% de la intención del voto. Paxton lo seguía con el 49%.