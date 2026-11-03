Resultados en vivo de las elecciones en Texas: quién gana entre Greg Abbott y Gina Hinojosa

Los texanos se acercaron a las urnas este 3 de noviembre para elegir al próximo gobernador de Texas y otros cargos federales. Hasta las 15.58 (CT) | 18.58 (AR), se emitieron 7.721.333 votos anticipados y la candidata demócrata a la gobernación, Gina Hinojosa, asegura que es la última oportunidad de recuperar al estado.

Según el conteo de NBC News, el 45% de los votos anticipados proviene de votantes republicanos y el 43% de demócratas.

y el 43% de demócratas. El actual gobernador de Texas, Greg Abbott , se convertiría en el gobernador que más tiempo ha ocupado el cargo en la historia del estado, en caso de ganar los comicios.

, se convertiría en el gobernador que más tiempo ha ocupado el cargo en la historia del estado, en caso de ganar los comicios. El candidato republicano al Senado, Ken Paxton, recuerda a los ciudadanos que las urnas se mantienen abiertas hasta las 19 hs (CT) | 22 (AR).

El récord histórico que busca romper Greg Abbott

Abbott acumula 11 años y 10 meses como gobernador de Texas hasta octubre de 2026, tras ser electo en 2014 y reelecto en 2018 y 2022. En caso de ganar los comicios de este 3 de noviembre, se convertiría en el gobernador que más tiempo ha ocupado el cargo.

Las palabras de Abbott sobre la inversión y expansión empresarial en Texas

Rick Perry ostenta el récord histórico. Fue gobernador de Texas durante 14 años y 30 días, desde que asumió en 2000 tras la renuncia de George W. Bush.