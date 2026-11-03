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LA NACION

Resultados en vivo de las elecciones en Texas: quién gana entre Greg Abbott y Gina Hinojosa

Hasta el momento, más de siete millones de personas votaron de forma anticipada

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Vanessa Castillo
Redactora de Us HispanicsVanessa Castillo
El actual gobernador de Texas, Greg Abbott, acumula casi 12 años en el cargo y, en caso de ganar los comicios, rompería un récord histórico en el estado
El actual gobernador de Texas, Greg Abbott, acumula casi 12 años en el cargo y, en caso de ganar los comicios, rompería un récord histórico en el estado Fotomontaje realizado con IA

Los texanos se acercaron a las urnas este 3 de noviembre para elegir al próximo gobernador de Texas y otros cargos federales. Hasta las 15.58 (CT) | 18.58 (AR), se emitieron 7.721.333 votos anticipados y la candidata demócrata a la gobernación, Gina Hinojosa, asegura que es la última oportunidad de recuperar al estado.

  • Según el conteo de NBC News, el 45% de los votos anticipados proviene de votantes republicanos y el 43% de demócratas.
  • El actual gobernador de Texas, Greg Abbott, se convertiría en el gobernador que más tiempo ha ocupado el cargo en la historia del estado, en caso de ganar los comicios.
  • El candidato republicano al Senado, Ken Paxton, recuerda a los ciudadanos que las urnas se mantienen abiertas hasta las 19 hs (CT) | 22 (AR).

El récord histórico que busca romper Greg Abbott

Abbott acumula 11 años y 10 meses como gobernador de Texas hasta octubre de 2026, tras ser electo en 2014 y reelecto en 2018 y 2022. En caso de ganar los comicios de este 3 de noviembre, se convertiría en el gobernador que más tiempo ha ocupado el cargo.

Las palabras de Abbott sobre la inversión y expansión empresarial en Texas
Las palabras de Abbott sobre la inversión y expansión empresarial en Texas

Rick Perry ostenta el récord histórico. Fue gobernador de Texas durante 14 años y 30 días, desde que asumió en 2000 tras la renuncia de George W. Bush.

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