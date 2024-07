¿Suerte o estafa?: viven en Texas, abrieron la puerta de su casa y encontraron US$65000 en cheques

Escuchar

Una familia latina de Denton, Texas, vivió un inesperado giro de eventos al abrir la puerta de su hogar. Según la residente, identificada como Felipa Torres, una caja de cartón llegó con 50 cheques que en conjunto suman más de 60.000 dólares. La mujer afirmó que el dinero no pertenece a su familia y se cuestiona si fue un error, un golpe de suerte o es en el fondo un intento de estafa.

Al principio, la madre consultó con los demás miembros de la familia si alguno había efectuado algún pedido por las plataformas de compra y venta de internet. Ante la negativa de todos los residentes en la casa, Torres decidió emprender una búsqueda para devolver el dinero a su legítimo propietario, a pesar de la falta de información dentro de la caja.

Una familia hispana recibió una caja repleta de cheques en la puerta de su casa en Texas Captura de pantalla Univision

Los cheques están guardados dentro de sobres que Torres optó por no abrir por precaución. Sin embargo, con la luz de su celular, pudo observar que todos los pagarés están numerados y tienen un valor superior a los 1000 dólares cada uno.

“Mi mayor preocupación es que este dinero no llegue a las personas que realmente le pertenece”, expresó Felipa Torres durante una entrevista con Univision. Aunque ella está convencida de que en principio se trataría de un error y no de un golpe de suerte, no descarta la posibilidad de que en realidad sea una estafa elaborada a propósito.

Torres está decidida a encontrar a cada uno de los legítimos destinatarios de los cheques y ha comenzado a explorar diversas vías para lograrlo, a pesar de las dificultades que representa la falta de información dentro de la misteriosa caja.

Llegó un paquete lleno de cheques a la puerta de su casa en Denton, Texas Captura de Pantalla / Univision

Cómo son las estafas con cheques

El Servicio Postal de los Estados Unidos emitió un comunicado oficial alertando a las personas sobre las posibles estafas que existen alrededor de los cheques. Una de ellas, es muy similar al caso de Felipa Torres. “Usted recibe un cheque y una notificación que dice que ha ganado una lotería o un sorteo en el extranjero. Le piden que deposite el cheque, que representa una parte de lo que ha ganado, y que envíe por transferencia bancaria de US$2000 a US$5000 para ‘cubrir los impuestos aplicables’ y poder cobrar el resto de sus ganancias”, indican.

“Independientemente del argumento, el resultado es siempre el mismo: el cheque o el giro postal que recibe para cobrar será falsificado. Será devuelto por su banco sin ser cobrado, y todo el dinero será extraído de su cuenta”, aseguran.

Estafas frecuentes con cheques Freepik

Qué hacer si encuentro un cheque en la calle

Buscar información del destinatario : muchas veces los cheques tienen información de contacto del beneficiario o del banco emisor. Se debe intentar comunicarse con ellos para informar sobre el hallazgo.

: muchas veces los cheques tienen información de contacto del beneficiario o del banco emisor. Se debe intentar comunicarse con ellos para informar sobre el hallazgo. Contactar a las autoridades locales : otra opción es informar a la policía local o al banco emisor de los cheques encontrados. Muchas veces los bancos tienen protocolos específicos para manejar cheques perdidos o extraviados.

: otra opción es informar a la policía local o al banco emisor de los cheques encontrados. Muchas veces los bancos tienen protocolos específicos para manejar cheques perdidos o extraviados. No intentar cobrar los cheques: es importante saber que no se debe intentar cobrar o utilizar los cheques encontrados, ya que su uso podría considerarse ilegal.

